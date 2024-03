La Diosa convoca a los cubanos a las calles: “Este es el momento de salir”

La cantante cubana La Diosa ha sido de las primeras en mostrar su apoyo a las manifestaciones espontáneas que han sucedido este domingo en Santiago de Cuba.

A través de una directa en Facebook la artista ha llamado a los cubanos dentro de la isla a salir a la calles a protestar ante la crítica situación energética, alimentaria y social que vive el país.

“Este es el momento en que todos los cubanos se unan. De todas las provincias y de todos los lugares”, ha dicho la intérprete de “La Papaya de 40 libras”.

Pidió que no eran momentos de críticas ya sea porque unos están en Estados Unidos y otros están en Cuba.

“Ustedes merecen vivir bien. Ustedes merecen estar libres. Ustedes merecen todo, este es el momento en que tienen que salir de todos los lugares”, agregó.

La Diosa, además dijo a sus compatriotas que no estaban solos y aseguró que el mundo está mirando lo que pasa en Cuba.

“Ustedes no pueden seguir cómo viven. No tienen necesidad, ningún cubano tiene necesidad de obligatoriamente escapar de Cuba para vivir bien. No hace falta”, aseveró.

El pasado año, el músico cubano conocido como Romay La Sangre publicó un video que confirma la participación de La Diosa en las protestas contra el gobierno del 11 de julio de 2021.

El fragmento muestra cómo la cantante gritó "asesinos" a boinas negras mientras estos detenían violentamente a manifestantes el 11J.