Cubanos prueban mate argentino: "Eso sabe a rayo"

La curiosidad terminó en risas, cuando unos cubanos degustaron por primera vez el mate, en la casa del influencer argentino Juan de Montreal (Juan Marcos Giménez) en Miami.

La cultura del mate traspasó fronteras y llegó hasta los cubanos de la mano del tiktoker, conocido por su contenido familiar y principios cristianos.

Juan intentó adentrar a sus amigos cubanos en el consumo de mate, la bebida energizante por excelencia de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile, pero al parecer no tuvo mucho éxito.

La reacción de los cubanos no se hizo esperar. Entre desconcierto y bromas, uno exclamó: "Eso sabe a rayo", evidenciando la variación del paladar de los de la isla, que está más acostumbrado al fuerte sabor del café.

La experiencia de saborear el amargor típico del mate fue toda una aventura para estos isleños que no ocultaron su sorpresa.

No les gustó, pero había una alta dosis de desconocimiento porque el mate no es común ni fácil de adquirir en Cuba. "Esto no hace daño?", se preguntó el otro catador.

El impacto cultural del mate y su consumo, es amplio en el mundo. Está arraigado en países suramericanos y tiene una inesperada popularidad en Oriente Medio. Pero, ciertamente, para los cubanos es un terreno aún por descubrir.

¿Será cuestión de tiempo para que esta infusión gane adeptos en la isla o permanecerá como una exótica rareza para el gusto cubano?