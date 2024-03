Seidy La Niña le regala entrada a su show a un fan que no tenía dinero para ir

La cantante cubana Seidy La Niña ha sacado a relucir su lado más solidario con un fiel admirador de su música que no se podía permitir pagar la entrada a uno de sus conciertos.

Para ayudarle y retribuirle así su constante apoyo desde los inicios de su carrera, la artista optó por invitarlo a su show y que los gastos de su estancia corrieran a su cuenta.

Así lo contó la propia Seidy La Niña en un video que subió a su perfil de Instagram, donde se le puede ver con micrófono en mano junto a su fan en el escenario.

"Qué cosa más extraña y como trabaja la vida. Te trajo hasta mi de nuevo. Yo estaba en las redes sociales, muchas veces no tengo tiempo de revisar los mensajes y trato de contestarle a todo el mundo, y él me escribe y me dice 'Seidy yo soy muy fanático tuyo desde que empezaste pero tuve que pagar la renta y no puedo venir'. Y yo le dije, sabes qué, ven para acá que esto va por mi. Señores hagan bien, porque un día es por ustedes pero al otro día es por otra persona", dijo Seidy La Niña.

Además de sus palabras pronunciadas en directo, la cantante añadió a su post en Instagram haciendo alusión a que espera que su admirador haya pasado una buena experiencia durante su show: "Haz bien y no mires a quien. Espero hayas disfrutado mi concierto".