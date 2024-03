Dayanoti habla sobre su entrevista a Charly & Johayron: "Hay que perder el miedo"

Los Pichy Boys realizaron una entrevista a Dayanoti, el youtuber que realizó la entrevista a los cantantes urbanos cubanos Charly & Johayron en la que se negaron a hablar de las protestas en Cuba y uno de sus integrantes tuvo un comportamiento de burla al respecto.

Dayan Pérez, nombre real del youtuber, conversó con Los Pichy Boys y contó todo lo ocurrido aquella noche. Una de las primeras cosas de las que habló fue sobre la insistencia del manager del grupo, Raymel, para no saliese la entrevista y cómo le obligaron a que borrase el video, algo que no hizo al borrar en cambio otro material.

Sobre el porqué decidió sacar a la luz finalmente la entrevista, Dayanoti aseguró que sintió el compromiso de que la gente supiese la doble moral tanto de Charly y Johayron como la de su equipo.

"Eso era algo que tenía que verse, lo que es la doble moral, lo que es el descaro, lo que es el hecho de venir aquí a los Estados Unidos y descaradamente hacer lo que están haciendo sabiendo lo que está pasando actualmente y que tú me digas que no vas a hablar, que no puedes, sabiendo el poder que tú tienes, ¿entonces qué estás?", expresó Dayanoti.

Aunque dice que se lo pensó mucho para compartirlo en las redes sociales debido a que tenía conciencia de la repercusión que tendría, Dayanoti comentó que había que perder el miedo, ya que los cubanos de la isla lo estaban perdiendo saliendo a protestar a las calles por sus derechos y libertades.

"Pensé mucho para sacar el video, porque sé perfectamente lo que podía detonar, pero es hora ya de perder el miedo de una vez y por todas, si los de allá no tienen miedo, si los de allá están con las cámaras, los de allá que son los de nosotros, que somos nosotros mismos quizás hace 15 o 20 años atrás, pero están allá sin miedo, con valor, con fuerza, diciendo sí, estamos puestos, con consignas, ¿cómo los de aquí van a tener miedo?, no, basta ya", añadió.

Dayanoti dijo también que se sintió decepcionado con la reacción que tuvieron los cantantes, ya que al ser uno de los artistas urbanos más populares del momento podían haber utilizado su voz para apoyar y enviar un mensaje positivo al pueblo de Cuba.

"Esto verdaderamente yo no me lo esperaba, yo esperaba una reacción positiva, porque es claro que ellos son de los dúos más exitosos que tiene el 2024 en lo que es el género del reparto", "Yo no me esperaba esa reacción de esos personajes, ni la de Charly ni mucho menos la reacción de Johayron", agregó.

Durante los últimos días, Charly y Johayron han estado envueltos en la polémica y han recibido una ola de críticas por parte de la comunidad cubana debido a que se negaron a hablar sobre las protestas en Cuba durante una entrevista ofrecida a Dayanoti.

Como si fuese poco, Charly protagonizó unos gestos explícitos bastantes inapropiados a la cámara con la boca, algo que significó para muchos una falta de respeto a la situación que se vive en la isla.

A continuación, la entrevista al completo: