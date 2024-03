Boxeador Robeisy Ramírez y Johayron se enfrentan en redes: "No tienen dos dedos de frente"

Lo ocurrido durante la entrevista de Charly y Johayron al youtuber cubano Dayanoti cuando les preguntó por las protestas en Cuba no está dejando indiferente a nadie.

El dúo de cantantes no quiso hablar sobre las manifestaciones que comenzaron el 17 de marzo, provocando una lluvia de críticas y reacciones en las redes sociales de parte de anónimos y famosos que se han pronunciado al respecto. Y entre los rostros reconocidos que comentaron lo que pasó durante la entrevista está el boxeador Robeisy Ramírez, que tuvo un encontronazo virtual con Johayron.

El boxeador, también conocido como el Tren Ramírez, comentó el fragmento de la entrevista diciendo: "Así andan pidiendo apoyo de los cubanos para que vayan a sus conciertos". Un mensaje que acompañó con un emoji de náuseas.

Y parece que estas palabras no le sentaron nada bien a Johayron, que respondió directamente a este comentario diciendo: "Asere tú que eres cosita de esa que se faja, si quieres te paso mi número y vamos juntos para allá a fajarnos como todo el mundo. Pero tú eres de esos que empuja para no darse el golpe. Deja la locura ya, payasón. Yo tengo una familia y una vida creada y aquí todo el mundo sabe cuánto es uno más uno. Tuviste tu oportunidad de salir de ahí y librarte de los apagones y las cositas. Sin embargo, yo sí me regreso. Coge tus guantes y llámame con un pasaje en la mano".

Esta respuesta de Johayron calentó aún más al boxeador cubano, que respondió durante un live a las palabras del cantante visiblemente molesto con la contestación.

"Lo que dan es risa. Yo puse que están pidiendo que los cubanos de aquí apoyen tus conciertos, ¿y tú no quieres hablar de Cuba? Es una estupidez. Para colmo pusieron un post después y se dieron cuenta de que están quedando peor todavía", dijo durante el directo.

"Eres malísimo cantando, para faltar el respeto a mi profesión. Yo donde quiera que me paro voy con mi bandera y pido la libertad".

"Son hasta brutos, busca las palabras, no tienes que meterte con nadie, solo tienes que decir que Cuba está en candela y que estás con el pueblo. No tienes que hablar de dictadura ni nada. Pero tú tienes que venir a llamaros los lápices y los que más escriben y no tienen dos dedos de frente para encontrar las palabras inteligentes y dar una respuesta en una entrevista para quedar bien con tu público cuando andas pidiendo apoyo para llenar una arena en Miami. Van a ir siete personas a veros", agregó el pugilista.