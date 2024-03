Cubana viaja a la isla desde Suiza y sorprende a su amiga por su cumpleaños

¡Nada como la amistad verdadera! Una joven cubana, radicada en Suiza, le hizo el mejor regalo a su amiga al aparecer por sorpresa en su cumpleaños en la isla. Una sorpresa que fue grabada y compartida en TikTok, donde emocionó a miles de espectadores que no pudieron contener las lágrimas al ver el bello reencuentro entre estas dos amigas.

La protagonista de esta bella sorpresa es Marisé Solano (@mary_aut en TikTok) que compartió el vídeo en el que la vemos llegar a la fiesta de su amiga en Cuba, que se está celebrando en una piscina. Su amiga al verla se queda boquiabierta y rápidamente acude a abrazarla entre lágrimas.

"Te apareces de sorpresa en el cumpleaños de tu amiga en Cuba", puso la maquilladora cubana al publicar el vídeo, que acompañó con la siguiente descripción: "Te adoro mi amiga" y las etiquetas "reencuentro", "amigas" y "Cuba".

Ante esta escena, los cibernautas no pudieron evitar emocionarse y aplaudir esta bonita amistad entre las dos cubanas. "Yo y mi problema por llorar por las personas desconocidas", "Qué manera de llorar !!! Necesito ese reencuentro con mis mejores amigas ya", "Se me metieron unos años lejos de todas las personas que quiero en el ojo", "Uff yo salí de Cuba y no he podido ir, me hicieron llorar. Esas son más que amigas son hermanas las tengo desde que aprendí a caminar y las conservo", Que lindo llorar por desconocidos cuando se trata de estos reencuentros, que viva la amistad sincera", "No existe riqueza cuando tienes una amiga que te quiera incondicionalmente. Bendecidas sean" o "He llorado mucho, también deseo mucho ver a mi amiga", le escribieron junto al vídeo, que está sumando miles de reproducciones en la red social.