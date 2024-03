Cubana cuenta lo que no entendía de los cubanos en Estados Unidos antes de llegar de la isla

Muchas veces se tienen concepciones erróneas sobre la vida en otros países, especialmente porque muchas de las ideas se conciben por la televisión o las redes sociales, donde no siempre se muestra la realidad cómo es. O al menos eso piensa la usuaria @laritzaalfaroz de TikTok, que contó algunas de las cosas que no entendía de los cubanos que vivían en Estados Unidos antes de llegar de la isla.

A través de un vídeo de TikTok, esta cubana residente en Estados Unidos contó lo que no entendía de sus compatriotas antes de llegar de Cuba.

"Cosas que no entendía cuando estaba en Cuba de las personas que vivían acá en Estados Unidos. Lo primero: las recargas. O sea, cuando estaba en Cuba pensaba una recarga cuesta veinte dólares y ese dinero lo tiene todo el mundo. Pensaba: 'Ponme una recarga. ¿Cómo no me la vas a poder hacer?'", comenzó diciendo Laritza en el vídeo, que está circulando sin parar por la red social.

"Número dos: los salarios. Cuando alguien me decía que cobraba quince dólares la hora calculaba que eran mil doscientos cada quince días. Para mi eso era un salario de millonario. Pero no contaba los impuestos, por lo que nunca te llegan a pagar quince dólares la hora", dijo.

"Número tres: creía todo lo que veía en redes sociales. Por ejemplo, hay personas que yo conocía que venían a este país y en un mes o dos meses publicaban que tenían un carro, se iban de fiesta, se compraban ropa de marca y yo pensaba que era super fácil", agregó.

Para concluir esta enumeración, hizo una reflexión con la que coinciden muchos usuarios cubanos. "Estoy super agradecida de estar en este país y de hacerme ver y comprender. Tanto los que están allá no entienden lo que tenemos que pasar para conseguir esos veinte dólares la recarga y muchos de los que estamos aquí tenemos la culpa de hacer ver que esos veinte dólares no son nada".

Ante este vídeo, reaccionaron otros cubanos coincidiendo con sus palabras. "No se entiende hasta que no se viene aquí y hay que sudarlo y no pedir la recarga", "Así mismo es. Todos tenemos una idea que nada que ver cuando uno llega y chica con la realidad... y aun así hay quienes no creen lo que uno dice... vale la pena pero hay que esforzarse", "Totalmente de acuerdo ahora que estemos aquí es que se entiende", "Lo mismo me pasaba", "Identificada con tu vídeo 100%" o "Mucha razón en todo lo que dices".