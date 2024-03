Adolescente cubana a punto de cumplir tres años desaparecida: "Nadie sabe de ella"

Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente cubana Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien desapareció hace casi tres años en La Habana, lamentó no tener información reciente sobre su hija y denunció que es acosada por los órganos represivos del régimen cubano.

“No hemos tenido noticias de ningún tipo de mi hija, ya yo a estas alturas no puedo sospechar nada bueno”, dijo a través de un testimonio que publicó el medio de prensa independiente CubaNet.

Los principales sospechosos están en la calle y no se les ha interrogado, señaló la madre. “Estoy muy decepcionada del trabajo que ha hecho la PNR, que por cierto pasaron el caso para homicidios sin haber un cuerpo”.

Rodríguez relató al medio independiente que notó que empezaron a seguirla y vigilarla: “Vino aquí un tal Jorge Ledezma diciendo que él era el de búsqueda y captura a nivel nacional, y otro identificándose como de la Seguridad del Estado”.

La señora denunció la falta de respeto y abuso de los órganos represivos del gobierno cubano: “Incluso hasta me dijeron que si mi hija que si era prostituta. Fue la palabra más chiquita con la que llamaron a mi hija Maydeleisis, y que yo estaba haciendo este caso político”.

Rodríguez, como cualquier otra persona que se considere madre, solo busca en todo momento que las autoridades agilicen la investigación de su hija desaparecida, y que el caso reciba la atención que consideraba debe tener.

Contó al medio independiente que hizo una queja en la fiscalía porque la investigación del caso no avanza: “Yenisey del Castillo que es la fiscal que me citaba para la fiscalía, nunca me atendió personalmente, siempre puso a una secretaria para que me atendiera y la cual me dijo que ellos no dan respuesta de ningún tipo, que el caso pasó para Zapata y C, que ahí ellos van a verificar lo que la PNR de Zanja no hizo”.

Hasta la fecha, según Rodríguez, nadie ha ido a su casa, ni le han mostrado avances de la investigación, tampoco le han dicho que no publique.

No es la primera vez que esta señora dice sentirse decepcionada de la labor de la PNR en La Habana.

La adolescente Maydeleisis Rosales Rodríguez, residente del municipio de Centro Habana, desapareció el 30 de mayo de 2021 en la capital cubana.

Desde entonces, su madre ha hecho de todo para encontrar a su pequeña, incluso ir al Consejo de Estado, debido al trabajo ineficaz de la policía.

En numerosas ocasiones, ha denunciado el trato poco profesional de los uniformados, además de la parquedad en las informaciones que le han dado.

Aunque por necesidad ha hecho viral el caso de su hija, su único deseo es encontrar a su hija.