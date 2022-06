Madre de adolescente desaparecida en Cuba está decepcionada con el trabajo de la Policía

Maydeleisis Rosales, adolescente cubana desaparecida hace más de un año Foto © Facebook/ Maydeleisis Rosales

Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente cubana Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien lleva más de un año desaparecida, dijo estar muy decepcionada con el trabajo de la Policía en el caso de su hija.

“Han venido aquí, me han dicho que los están presionando, que van a poner más interés en el caso y todo es mentira. Hasta hoy en día no sé el paradero de mi hija, no sé con quien pueda estar, ni donde pueda estar, no la situación, ni las circunstancias en las que ella se pueda encontrar ahora mismo”, comentó al medio independiente CubaNet.

Rodríguez Ameneiro repitió que no se sabe nada sobre la desaparición de Maydeleisis y relató lo ocurrido el día en que la muchacha no regresó a su casa. “Ese día yo estaba haciendo mi trabajo, porque soy agente de seguridad y protección y su novio me llama (...) diciéndome que eran las 12 de la noche y que mi niña no aparecía”, relató.

Contó también que en ese momento no pudo abandonar su puesto y que en la jornada siguiente, a primera hora de la mañana hizo la denuncia en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja. La última vez que alguien vio a la muchacha, que en ese entonces tenía 16 años, fue el 30 de mayo de 2021 cuando estaba conversando con su exnovio en el parque de Campanario y Malecón, Centro Habana, por donde supuestamente pasó un desconocido que se la llevó por el brazo.

Rodríguez Ameneiro describió a su hija como “una niña muy dulce, muy cariñosa, muy sociable. A veces tenía sus pequeñeces como joven, adolescente, pero no nada de que me odiara, ni que hubo problemas entre nosotros, como se especuló”.

Señaló que en el momento en que la muchacha desapareció ellas tenían las mejores relaciones y que igual se llevaba muy bien con su papá, por lo que esas insinuaciones, hechas por los mismos oficiales de policía son completamente falsas.

“Ha sido tanto el tiempo que ya no puedo pensar nada bueno, aunque quiera tener mi fe como madre y poner mis buenos pensamientos sobre ella, ya no puedo pensar nada bueno, porque es mucho tiempo”, aseguró Rodríguez Ameneiro

“Imagínese usted, cómo me debo sentir yo en la ausencia de ella. Ha sido muy duro para mí, demasiado duro, muy duro, porque no es fácil, es mi hija y están todas sus pertenencias aquí, todas sus cosas aquí y es duro levantarme todos los días y pensar dónde ella pueda estar, si está bien, si está mal, si ha sucedido algo, si me la están maltratando, si es verdad lo que se especula por ahí, que ella está embarazada y no quiere virar por miedo. Es duro, esto es duro”, comentó al final de la entrevista, visiblemente emocionada.

De acuerdo con CubaNet, en lo que va de año las fuerzas del origen han ignorado las súplicas de esta madre, que lleva más de un año sin tener noticias sobre lo que sucedió con su hija. Las autoridades la han presionado para que deje de hacer denuncias en redes sociales y en la prensa independiente.

“Ella debe estar bien. La juventud es así, a lo mejor se enamoró y no quiere virar”, comentó que le dijeron los oficiales de la PNR involucrados en el caso, cuando la visitaron en su puesto de trabajo para amenazarla. No obstante, no logran darle ninguna respuesta sobre las distintas pistas del caso y los distintos sospechosos, los cuales han sido descartados uno tras otro.

En un principio la policía mantuvo bajo investigación a un primo de Rodríguez Ameneiro, a la pareja de la adolescente en el momento de su desaparición y a un ex novio. Fuera de eso no se conocen otros detalles del trabajo policial para encontrar a la joven.