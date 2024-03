Seguridad del Estado amenaza a esposa de preso político: "Te vamos a quitar a tus hijos"

Marineisy Martínez Villalón, esposa del preso político Eider Frómeta Allen y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que en Guantánamo un oficial de la Seguridad del Estado la amenazó con quitarle la custodia de sus dos hijos y hacerle un seguimiento.

La joven fue citada en el Parque 24 y allí esperó a un instructor llamado Yunior, quien trató de amedrentarla con amenazas, según reveló una publicación de Cubalex.

“Me amenazó con quitarme los muchachos, incluso me preguntó cuántos hijos yo tenía, y yo se lo dije, y me dijo: ‘Vamos a ver cuánto te dura la felicidad con tus hijos’, contó Martínez. “Le dije: ‘¿Tú me estás amenazando con que me los vas a quitar?’”, y me respondió:‘Vamos a darle tiempo al tiempo’”.

El oficial calificó a su esposo Frómeta de “contrarrevolucionario” y “delincuente”, y además, la acosó sexualmente.

“Me dijo: ‘La propuesta que te voy a hacer es que lo dejes a él y te empates conmigo’, yo le dije que no. Me volvió a hacer la pregunta, que me iba a ir mejor con él, le dije que no iba a dejar a mi marido y muchos menos por un guardia”, relató Martínez.

La esposa del preso político señaló que, después de rehusar la propuesta del oficial de la SE, este la amenazó: “Me dijo: ‘Te voy a hacer un seguimiento porque tú estás con un contrarrevolucionario’, y yo le dije que cuando me volviera a citar que lo hiciera con dos o tres días de antelación para yo llevar mi abogado”.

Esta no es la primera vez que Martínez y su esposo son hostigados por agentes de la policía política cubana.

En enero último, durante una visita conyugal en la prisión, Frómeta protestó para que las autoridades del penal de Boniato, en Santiago de Cuba, permitieran el acceso a su esposa.

La organización no gubernamental Cubalex alertó que en el testimonio de Martínez se identifican varios delitos tipificados en el Código Penal de Cuba.

“La conducta del oficial ‘Yunior’ es un delito de acoso sexual, previsto y sancionado por el Código Penal cubano con penas agravadas de hasta 5 años de cárcel cuando involucra a autoridades, funcionarios o empleados públicos contra personas a su cargo o sus familiares directos”, especificó la asociación defensora de los derechos humanos en el país.

Cubalex advirtió que este es también un ejemplo de “abuso de autoridad” y “violencia vicaria” cometidos por un oficial de la Seguridad del Estado contra la esposa de un preso político.

El acoso y hostigamiento de los órganos represivos del régimen cubano contra los familiares de los presos políticos no es un caso aislado.

La cubana Yusneilys Racet, esposa del preso político Nosley Lázaro Domínguez Linares, denunció en diciembre último la represión que sufrió en Cuba al punto de tener que abandonar el país con sus hijos, dejando atrás a su marido.

De la lista de acciones represivas de la SE, Racet sufrió agresiones verbales, físicas, hostigamientos y amenazas continuas.