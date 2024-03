Jorge Junior celebra en la distancia los 15 años de su hija: "Siempre me imaginé este día"

El cantante cubano de música urbana Jorge Hernández Carvajal ha estado de celebración, pues su hija mayor llamada Melany, ha cumplido 15 años de edad.

Para hacer partícipes a sus fanáticos de su alegría por tan importante fecha, el reguetonero, también conocido como Jorge Junior, compartió en su perfil de Instagram una emotiva felicitación dedicada a la quinceañera, con quien no ha podido estar para celebrar su cumpleaños ya que la joven no reside en Cuba. Junto a una fotografía en la que aparece junto a Melany y su otra hija Nicole, Jorge Junior escribió:

"Bueno aquí voy. 25 de marzo, esa fecha está grabada en mi corazón para siempre, ese día llegaste a este mundo para cambiar muchas vidas, entre ellas la mía. Uno está donde se siente bien y si es allí tu felicidad, entonces que así sea", fueron sus primeras palabras.

Seguidamente, añade haciendo alusión a la distancia que los separa: "Solo quiero que sepas que no he dejado de pensarte, quererte y amarte. Que cuando a veces te veo me dan deseos de correr y abrazarte con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero que sepas que tu padre va a estar siempre contigo aunque estamos lejos".

"Siempre me imaginé este día, yo entrándote para bailar juntos la canción de tus 15 años y decir 'mira mi niña como ya es una mujercita'. Hoy te deseo las más sinceras felicidades que un padre le pueda desear a una hija. Solo recuerda que eres una de las cosas más linda que me ha pasado, que tengo defectos como todos y que en este mundo hombres perfectos no hay. Así como soy yo te amo. Felicidades mi reina Melany en este día", concluyó.

Melany y Nicole son frutos de la relación sentimental que mantuvo Jorge Junior con una cubana llamada Yarelis Calzadilla, con quien luego de varias desavenencias y tensos episodios personales que desvelaron en su día en las redes sociales, mantiene una cordial relación por el bien de sus dos hijas.