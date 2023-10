Director de Mipyme denuncia a Jorge Junior tras exponerlo en redes por deudas

El cubano Yosvany Duniesky de Francisco Ballester, director general de la Mipyme Imagina Eventos, denunció al cantante de reguetón Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, por amenaza y difamación.

"Esto se trata de Jorge Junior que no sé si es un artista o un delincuente. Se proyectó en las redes sociales diciendo que ofrece 50,000 pesos por mi captura. Y estoy aquí, dando la cara", dijo Yosvany en una transmisión en directo por Facebook.

Jorge Junior hizo la publicación pidiendo información sobre el paradero de Yosvany y la mantiene activa en sus redes sociales.

El reguetonero asegura que el director de la mipyme es un estafador, que le debe dinero a varios artistas entre los que menciona a Laritza Bacallao, y que el hombre se dedica también a vender mariscos vencidos.

Yosvany en su video dijo que tiene 45 años y reside en Matanzas. En esa misma ciudad tiene la sede de su Mipyme Imagina Eventos. Lo que debe pagar a Jorge Junior son 800,000 pesos cubanos por un concierto en la discoteca "El Tanque" en San Luis, Pinar del Río.

El empresario insistió en que no se está ocultando de nadie y, además de ofrecer su dirección particular y sus teléfonos de contacto, señaló que no tiene deudas con Jorge Junior porque el plazo de pago no ha terminado.

"Ustedes dieron el concierto el 18 de septiembre y todavía no han pasado los 30 días (para el pago según el contrato). El plazo se vencen el 18 de octubre", aseguró Yosvany quejándose de que Jorge Junior le puso precio a su cabeza sin motivo, porque él pagará en el momento justo, aunque se verán en los tribunales.

"He recibido llamadas de amenazas de muerte. Es lo que estás provocando. Te titulo como delincuente porque estás convocando e incitando a la violencia. Me estás amenazando, lo que es un delito penal. Me estás causando un daño moral lo que va por lo civil. Voy a ir a los tribunales y lo informo hasta en las redes sociales", dijo el empresario al cantante.

El director de la mipyme alertó al reguetonero de que, a pesar de la protección de las altas esferas de la Cultura y del prestigio como artista, la ley es una y la tiene que cumplir.

"Si te equivocas, te va a tocar. Porque ahora mismo, ante el mundo entero, te digo que si me llega a pasar algo Jorge Junior (y Yasel su secretario) te hago responsable de lo que me pase, a ti y a la agencia Clave Cubana", expresó el afectado.

Jorge Junior respondió que no tiene miedo de las amenazas hechas por el empresario privado cubano de llevarlo ante un tribunal. Aseguró que Yosvany le debe dinero a Clave Cubana y a la empresa estatal Ignacio Piñeiro.

"Piensa que yo voy a coger miedo, dice que va a empezar un proceso de amenaza en mi contra. La única verdad que has dicho en tu publicación es que yo soy un delincuente. Te digo algo, un delincuente sin antecedentes penales y sin DEUDAS, que no se esconde de nadie y nadie le sabe nada", dijo Jorge Junior.