Madre cubana pide visa humanitaria para su hijo tras sufrir presunto error en una cirugía

La madre cubana Frida Riverón pidió una visa humanitaria para su hijo Thiago Fernando, de nueve años, luego de que un presunto error médico en una cirugía dejara graves secuelas en el pequeño.

La grave crisis en la salud pública en Cuba deja un nuevo caso que ha conmovido las redes sociales. Frida Riverón relató en Facebook cómo su hijo, tras ser sometido a más de 22 horas de operación, bajo el efecto de la anestesia general, para un implante de células madres, quedó sin movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.

"Después de someter a Thiago Fernando a casi 22 horas de operación con anestesia general, que solo Dios sabe que podía estar pasando, me dicen que el implante no fue satisfactorio. (...) Muy sencillo, la segunda parte del proceso no se la realizaron como debían pues el personal médico a las 11:00 pm no estaba completo", dijo Frida.

La madre explica que la ausencia de profesionales en el horario de la noche llevó a los médicos a tomar decisiones que han perjudicado a su hijo. Señala que en lugar de emplear una vena profunda para administrar un medicamento, utilizaron una vena superficial en una mano, lo que fue insuficiente.

"Mi hijo no tiene movilidad del lado izquierdo de su cuerpecito", señaló.

Esta circunstancia aumenta la desesperanza de Frida sobre todo porque le informaron del cierre del programa de implementación de células madres lo que pone el futuro de su hijo en peligro.

"La otra noticia es que queda cerrado el programa de implementación de células madres, por falta de recursos, insumos y personal médico. Díganme: ¿Qué va a pasar a partir de ahora con mi guerrero? Este niño tiene muchísimas ganas de vivir, de realizarse como los niños de su edad. No merece ser condenado de esta forma", expresó Frida.

La cubana manifestó su profunda preocupación por el bienestar y el derecho de Thiago a disfrutar de una vida plena. El niño ahora enfrenta un panorama desolador. "Ayúdenme a ayudarlo. Mi guerrero necesita una visa humanitaria", comentó desesperada.

Facebook Frida Riverón

El deterioro del sistema de salud cubano se hace evidente en La Habana y en todas las provincias del país. La semana pasada se conoció el caso de Kendri Colón Ricardo, un niño cubano enfermo de cáncer que sufre por la escasez de medicamentos y equipamiento básico como una silla de ruedas.

Está ingresado en la sala de oncología del hospital provincial de Holguín. Entre los medicamentos que necesita está la Fraxiparina que tiene acción anticoagulante y antitrombótica por lo que es imprescindible para evitar la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, pero no lo hay en el hospital.