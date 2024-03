Captan en video presunto robo de harina en panadería de Santiago de Cuba

En medio de un contexto de crisis en la distribución del pan de la canasta básica, un presunto robo de harina en una panadería en Santiago de Cuba quedó grabado en un video y mostrado a través de las redes sociales como denuncia ciudadana a la escasez de alimentos y la corrupción de los administrativos en la isla.

Una seguidora de la página en Facebook del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, le hizo llegar un video del presunto robo, ocurrido en la panadería de la barriada de Altamirano, en la capital santiaguera.

Según la denunciante, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. de este sábado, cuando el administrador de dicha panadería, llamado Leonardo, “montó en un carro, varios sacos de harina”, refiere Mayeta Labrada.

“Me deben dos vueltas de pan que estoy segura que no me van a pagar, para que venga este sinvergüenza y después diga que no hay pan por falta de harina, lo que no hay es cara”, expresó la señora al comunicador.

La mujer aseguró que se encontraban varios vecinos haciendo la cola para comprar el gas, y afirmó que en su experiencia muchas veces no ha podido mandar al niño a la escuela por la falta de pan, y le resulta complicado dar todos los días 20 pesos por el que venden en los comercios privados.

Cuba ha estado enfrentando problemas para la elaboración del pan de la canasta básica, debido a la falta de harina, cuestión que ha llevado a tomar alternativas como la confección de este producto con calabaza o yuca, y normar su distribución a menores de 14 años.

No obstante, a mediados de marzo arribó al puerto de Santiago de Cuba un barco con 8,300 toneladas de harina de trigo, las cuales las autoridades afirmaron que permitirían estabilizar la producción de pan de las provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, según reveló la Agencia de Cubana de Noticias (ACN).

Una carga similar llegó al puerto de Cienfuegos, que aunque no garantizaría el total del consumo de la producción de pan, permitiría una recuperación paulatina de los atrasos para el occidente y centro del país, dijo el ministro de la Industria Alimenticia Alberto López Díaz.

Robos como el descrito no es primera vez que ocurren en Santiago de Cuba. A fines de febrero, residentes de esa provincia denunciaron la pérdida de los mandados en una bodega de la ciudad cabecera.

El hecho ocurrió en la bodega ubicada en la Carretera Central del Kilómetro 6, Las Cuevas, el pasado 17 de febrero, luego de que los trabajadores cerraran temprano para irse a celebrar el "Día de los Enamorados" porque el día 14 no pudieron festejar la fecha.

Ese sábado "tarde en la noche robaron todos los mandados de la canasta básica, de más de la mitad de la población de aquí, que nos quedamos sin poder comprar", denunció la internauta Eridailis Alarcon Galán.

Durante el primer semestre de 2023, un total de 361 robos con fuerza ocurrieron en las bodegas cubanas.

La ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez, ofreció los datos durante una sesión de las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano, en las que además dijo que esa cifra disminuye en 66 respecto al cierre 2022.