Kola Loka: "Somos el dúo urbano cubano que más temas ha pegado"

Kola Loka, uno de los exponentes más importantes de la música urbana cubana, afirmó ser el dúo de reguetón que más canciones ha pegado en la nación caribeña.

Ángel Torres Callard (Angelón) y Yasser Robinson Puente (Robinsón) lanzaron la controversial afirmación durante una entrevista ofrecida al programa Destino Tolk, del youtuber dominicano Dany Pérez.

“La gente ya lo normalizó ver a Kola Loka fuera de cualquier tipo de ranking porque no somos competencia para ninguno de esos artistas que están puestos ahí”, explicó Robinson al referirse a las encuestas realizadas por el popular espacio donde se preguntó a los seguidores sobre los mejores dúos cubanos de género urbano.

“Lo que Kola Loka hace es simplemente único”, aseveró el artista quien agregó que el flow del dúo es diferente.

Para estos músicos lo más importante no es encajar en el esquema del gusto de quien confecciona estas encuestas o cualquier otra, sino estar en la preferencia del público bailador.

“Si le pones ‘No me da mi gana americana’, ‘El cachito’, ‘A la my love’, ‘Cuba se extraña’, ‘El vampisol’ o ‘Toma feona’, la gente lo va a bailar, donde sea, porque son clásicos de todos los tiempos”, sentenció.

Sobre las interioridades de la industria musical, Torres aseveró que es mucho más grande que un programa de televisión o de lo que ven las personas.

En Estados Unidos, donde hay personas procedentes de varios países, es donde “Kola Loka ha demostrado que tenemos una música capaz de llegarle a cualquier tipo de público”.

Torres afirmó que el dúo es la competencia de cualquier proyecto musical que existe hoy en Miami.

Kola Loka es un exitoso grupo cubano de fusión, con base en el reguetón, fundado en Santiago de Cuba en 2001, aunque actualmente ambos miembros viven en Miami.

Las canciones, escritas por sus integrantes, poseen un tono jocoso, y la mayoría de las veces tratan temas sociales.