Drogas en Cuba: Salen a la luz nuevas imágenes sobre presuntos efectos de "el químico"

En los últimos días se han viralizado en redes sociales varios videos que muestran a jóvenes cubanos presuntamente bajo los efectos de “el químico”, una peligrosa droga sintética cuyos componentes se desconocen con exactitud y cuyo consumo se ha disparado de forma especial entre la juventud cubana en los últimos meses.

Uno de esos videos muestra a dos jóvenes en una zona rural al borde de un río tirados en el suelo, con el cuerpo rígido y siendo víctimas de algo parecido a convulsiones.

Las imágenes muestran a amigos de esos jóvenes asombrados por la potente reacción ante la droga: unos riéndose y otros intentando socorrer como pueden a sus amigos ante la penosa circunstancia.

El activista Yanko Mesa, que compartió las imágenes, advirtió que “las drogas no son de ahora en Cuba”, pero añadió que durante décadas el gobierno han tratado de ocultar esa realidad al mundo porque “ellos eran los dueños de la información y tenían el control de ella, la manipulaban y desinformaban a la opinión pública como ellos querían”.

En el apartado comentarios algunos internautas opinaron que, si bien es cierto, resulta innegable por otra pare la proliferación de la droga y el creciente consumo en los últimos meses entre la población a lo largo y ancho del país, especialmente entre los jóvenes.

Otro video publicado por Paparazzi Cubano muestra a otro joven en el momento en que presuntamente estaba bajo los efectos de la potente droga. En las imágenes se ve a un hombre arrastrándose por el suelo con el cuerpo rígido y una mueca en la boca.

“Efectos zombis del ‘kimico’: la droga sintética en Cuba que se sospecha que se fabrica en la misma isla o en China”, apuntó Alain Paparazzi junto a las imágenes.

En ese caso, no obstante, se escucha que varios de los testigos tienen dudas acerca de si es efecto una droga la macabra escena.

Algunos indican que puede ser que se le montó “un muerto” y no falta quien afirma que pudiera ser una convulsión debido a una enfermedad.

El médico cubano radicado en España, Lucio Enríquez Nodarse, dio su opinión ante las imágenes.

“En primer lugar como médico puedo pensar que efectivamente pueden ser los efectos de una droga, pero tampoco podemos descartar que sea una descarga neurológica (convulsión), a consecuencia de cualquier otra enfermedad, por ejemplo una epilepsia; voy a darle el beneficio de la duda a la dictadura; que ya ha admitido el uso del ‘KIMICO" en la juventud cubana”, escribió.

¿Pero qué es el "KÍMICO"? Desde el punto de vista científico, ¿Qué sustancia o sustancias contiene? ¡Y quienes mejor para dar esta respuesta que la propia dictadura cubana, que es en todo caso quien tiene los medios en Cuba para definir qué sustancia o sustancias producen este efecto, la comunidad científica, el sector de la salud debería estar interesado en este aspecto y conocerlo para una mejor asistencia en estos casos! ¿Pero prefiere la dictadura ocultar esta información por tal de seguir negando el uso de drogas en Cuba?”, añadió.

“Tratan el caso de manera banal como si fuera un exorcismo, esa persona PUEDE MORIR! ¡MORIR! Y ahí yo no veo que se active ningún protocolo de nada, una persona echándole agua en la cara con un vaso como para terminar de ahogarlo, las personas que lo rodean ni ayudan en nada a pesar de ver como el joven se autolesiona. En un país normal se llama a una ambulancia y esta persona es atendida de manera urgente, por un cuadro grave, porque peligra su vida, ¡y allí la gente lo ve como si fuera un perro revolcándose! ¿A dónde hemos llegado como sociedad?”, concluyó.

Estos dos no son los primeros videos sobre el tema, la pasada semana ya se viralizaron otras imágenes que mostraban a otros dos jóvenes bajo los presuntos efectos de "el químico".

En ese caso los jóvenes también habían perdido el control sobre su cuerpo.

"¿Y a ellos por qué les gusta estar así?", preguntaba una mujer mientras a lo lejos se vía otro joven haciendo extraños gestos frente a una pared.

Luyanó el pasado año a manos de su padrastro, quien presuntamente estaba drogado. Desde hace varios meses los cubanos han intensificado sus denuncias sobre la venta de drogas en la calle ante los ojos de la policía, especialmente a raíz del asesinato de una niña de dos años ena manos de su padrastro, quien presuntamente estaba drogado.

El químico, afirman, "enloquece a la juventud" y "cuesta menos que el azúcar", según un reportaje del medio independiente Cubanet.

Se trata de una sustancia mezclada con varios productos que se vende a precios bajos. La base de este nuevo narcótico es el cannabis y se fuma en cigarros como si fuera simple marihuana.

Sin embargo, los consumidores no están seguros sobre sus otros componentes, un consumidor contó a Cubanet que la droga es preparada con pastillas para la epilepsia, formol y anestesia para animales.

"Según he visto, ponen la hierba en una bandeja y ahí le echan los químicos para poner todo a secar después", contó.

Varios consumidores dijeron al citado medio que: "Es como un golpe de energía que me llena de calambres todo el cuerpo. Hay un momento que solo siento como late el corazón y se me tapan los oídos. A muchos les provoca caminar rápido, pero a mí me da por ir lento".

Las autoridades cubanas se han mostrado preocupadas por el aumento del uso de esta droga en el país.

El coronel Juan Carlos Poey, Jefe de la división antidrogas del Departamento Técnico de Investigaciones, señaló que entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre del año pasado, se incautaron 12 kilos de estupefacientes y 193 personas fueron arrestadas por narcotráfico.