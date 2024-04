George, el guitarrista de Black Eyed Peas es de origen cubano

El guitarrista de la exitosa banda estadounidense Black Eyed Peas, George Pajon Jr., de 55 años, tiene orígenes cubanos, según recordó este sábado la modelo cubana Gina Martínez, conocida como Gigi Maduq, quien vive en Islas Caimán desde hace unos meses.

Martínez, asistente a un concierto de la agrupación en Islas Caimán, compartió un momento del espectáculo donde la voz líder decía que Pajon era de orígenes cubanas.

El también compositor y productor discográfico estadounidense dijo sobre sus inicios que su “tío sacó una Candy Apple Red Strat, la conectó a un amplificador y me dejó boquiabierto”, lo que al parecer dejó una gran impresión en él, que se ha convertido en una singular habilidad en los espectáculos en vivo, y ha ayudado a dar forma al sonido del hip hop que distingue a Black Eyed Peas.

Carlos Santana, Stevie Ray-Vaughn y Jimi Hendrix, grandes guitarristas mundiales, también formaron parte de la formación musical autodidacta de Pajon.

“A partir de ese momento quedé obsesionado. Les rogué a mis padres por una guitarra. Me compraron una marca sin nombre en una reunión de intercambio porque era todo lo que podían permitirse. Nunca lo dejé”, contó George.

A lo largo de su impresionante trayectoria de 30 años, 25 de ellos como guitarrista principal de Black Eyes Peas, ha grabado como compositor, productor o músico con estrellas Fergie, Carlos Santana, Sting, Ricky Martin, will.i.am, Macy Gray, Candy Dulfer, Los Lonely Boys, Cheryl Cole, «Weird Al» Yankovic, Kelis, Richard Cheese, Nas, Damian Marley, Sérgio Mendes, John Legend, Jully Black, Venus Brown y Tre Hardson.

Ha tenido alguna participación en bandas sonoras de películas como Poseidon, Scary Movie, Barbershop 2: Back in Business o Dirty Dancing: Havana Nights, y contribuido con la música detrás de espacios televisivos como Live from Studio Five, The Voice of the Philippines, The Voice UK, The X Factor o Dancing with the Stars.