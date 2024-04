Limay Blanco visita a Changuito, músico fundador de Los Van Van necesitado de ayuda

Limay Blanco visitó en la mañana de este martes al percusionista José Luis Quintana Fuentes, fundador de Los Van Van conocido como "Changuito", con la disposición de ayudarlo tras la petición lanzada en redes sociales por Giraldo Piloto, quien dio a conocer las malas condiciones en que vive el músico.

Al llegar a la vivienda Limay comprobó de primera mano la pobreza general en que subsiste Quintana Fuentes, quien perdió no hace mucho una pierna como consecuencia de una gangrena, según reveló el hijo del músico, que es quien vive con él.

En amena charla Limay corroboró que Changuito todavía siente pasión por su profesión y que intenta ejercitar de forma activa a pesar de sus enormes limitaciones de salud.

“Hay cosas que yo hago que nadie puede”, presumió orgulloso sobre sus habilidades musicales.

El hijo de Changuito dijo que estuvo llorando hasta la madrugada por los feos comentarios que leyó en redes sociales tras la petición de Giraldo Piloto que se viralizó en las últimas horas.

Aclaró que su padre no es alcohólico y que ha sido un período muy duro para ellos pues durante la pandemia falleció su madre y al año siguiente a Changuito le cortaron una pierna.

“Pasamos cosas. La casa que teníamos desgraciadamente tuvimos que venderla porque mi papá cayó hospitalizado”, admitió el joven -quien también hace sus pinitos en la música- en referencia a la vivienda familiar que tenían en el reparto Guiteras.

“Yo tomo normal, un whisky normal, uno… La gente habla mucha bobería. Yo no estoy para eso”, dijo Changuito, quien se defendió de acusaciones que lo tildaron de alcohólico.

En el distendido encuentro Changuito y su hijo improvisaron juntos un tema de percusión, compartieron viejos videos de Los Van Van con sus memorables improvisaciones y hasta enseñaron uno de los Grammy que ganó el músico.

El músico -apodado como "Changuito el misterioso"- acabó llamando a Limay “sobri” y le regaló unas gafas que dice que guardaba hace muchos años, algo que agradó al humorista quien dice que a él nunca le regalan nada.

Tras entrar en contacto con la realidad que tiene el artista retirado y enfermo, Limay Blanco pidió a sus seguidores ayuda para comprar al percusionista un refrigerador, una olla reina, una olla arrocera, un fogón eléctrico, un ventilador, una puerta, un poco de comida y un juego de muebles.

Las cuentas difundidas para quienes estén interesados en ayudar son:

Zelle Noraborges32@gmail.com

MN 9227 9598 7190 6777.

MLC 9225 9598 7542 0942.

Confirmar 52732624.

Ayuda para Changuito

Fue el músico cubano Giraldo Piloto quien solicitó ayuda este lunes para el destacado percusionista. Piloto mostró durante una directa en Facebook el mal estado de la puerta y el techo, explicó que era necesario cambiar estos y otros elementos en la vivienda.

“Denme ideas y le metemos, apoyen al hombre que se lo merece”, dijo desde la casa de Changuito, a quien calificó como “leyenda de la percusión en Cuba”.

Sin embargo, no es la primera vez que el músico fundador de la famosa orquesta Los Van Van sufre el desamparo del régimen.

En el año 2022, Yudianis Quintana, hija del percusionista, exigió al Instituto Cubano de la Música apoyar a su padre, quien necesitaba ser hospitalizado.

“Hola, solo quiero informarles algo: la salud de papi depende de una llamada del Instituto. Solo voy a esperar una respuesta. Necesito un ingreso para mi padre. Llevamos mi hermano y yo dos semanas en esto”, exigió entonces en Facebook.

Gracias a su denuncia e iniciativa de emplazar públicamente al régimen, por desentenderse de la situación de salud del músico, Yudianis logró que su padre fuera ingresado inmediatamente.

Al día siguiente de su primera publicación, la hija del afamado percusionista informó también en Facebook que su padre tenía una pierna enferma, complicada a consecuencia de la espera del ingreso. El desenlace de ese incidente de salud fue que al músico le cortaron la pierna.

Nacido el 18 de enero de 1948 en Casablanca, en La Habana, Changuito es considerado uno de los más grandes percusionistas cubanos de todos los tiempos. Recibió su apodo en 1964 del pianista, director y compositor Felipe Dulzaides, cuando estaba en el grupo de pop-rock Los Armónicos.

En su larga carrera fue profesor titular de la cátedra de música del Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba. Hasta el deterioro de su salud frecuentaba las instituciones formativas más importantes del mundo, entre ellas la Escuela de Música Moderna de Nueva York y la Universidad de Berklee, en Boston.

En entrevista con el diario Trabajadores en el lejano 2014 al ser preguntado sobre qué le faltaba por hacer, contestó lo siguiente:

"Musicalmente todo está bien, estoy conforme. He ganado tres Grammys, aunque a veces me pregunto si no serán hechos en la Antillana de Acero pues nadie habla de ellos. El primero fue con el músico norteamericano Roy Hargrove y su crisol, por el CD Habana (1998). También estaban Chucho Valdés, Miguel Angá Díaz y Horacio el Negro Hernández. El segundo y el tercero fueron Grammys Latinos por los CD La rumba soy yo (2001) y Lágrimas negras (2002), este último con Diego El Cigala y Bebo Valdés".

También habló entonces de algunos "proyectos pendientes" y manifestó su deseo de una escuela que llevara su nombre.

"Me han propuesto fundarla en Colombia, también en Brasil, pero yo preferiría que estuviera en La Habana Vieja. Eso me haría feliz", concluyó en esa ocasión "Changuito el misterioso", el mismo que hoy clama por ayuda.