La Diosa muestra a Rey El Mago afeitándose el cuerpo: "De oso pa' leopardo"

La Diosa no se resistió a subir hace unas horas unos vídeos a las stories de su cuenta en Instagram donde mostró a su pareja, Rey El Mago, quitándose el pelo del cuerpo.

Sin desperdicio, y con su desparpajo habitual, la cantante va comentando el momento mientras su pareja, y mánager, se deja afeitar el cabello que tiene en torso, espalda y brazos

"Mira qué diferencia ese pecho así que con pelo, tienes que cambiar esa historia, esa cantidad de pelos, cuándo se ha visto eso; mira cómo te cambia el pecho, ya es otra cosa", son algunas de las valoraciones de La Diosa al evidente cambio que se va operando en su pareja a medida que el pelo va desapareciendo de su cuerpo.

"Eso es limpieza ", añade ella ante el comentario de él de si no le gustaba osito, algo que ella no solo no secunda sino que, en cambio, acota "que todos esos pelos lo único que dan es churre y sudor".

"No he visto cosa igual en mi vida, que no se sabe si es un oso o un elefante", no se resiste a opinar ella antes de pedir a quien lo estaba afeitando: "completo que él no se manda, como un pollo pelado".

"Ya está bueno ya, el bracito se ve mejor", añade complacida.

"Es como si fuera una barba. Barbapapá pelado, 40 libras de pelo", comenta entre risas en los vídeos, que cierran sin mostrar el resultado final a cabalidad.

En sus redes, La Diosa y Rey El Mago suelen mostrar la buena y divertida relación que hay entre ellos: bromas, mutuos detalles, celebraciones de fechas señaladas y también declaraciones de amor y apoyo conforman las publicaciones que se dedican.

"Un edificio se construye bloque a bloque, en pareja y con una misma visión", había dicho él hace unos días, junto a una romántica foto de ambos que es la viva estampa del amor y complicidad.