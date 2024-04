Como el divo que es: Así llega Eduardo Antonio a su show

En brazos de dos hombres y entre aplausos de su público llegó Eduardo Antonio a su reciente show.

En un vídeo compartido hace unas horas en sus redes se ve la entrada triunfal, cual divo, a su espectáculo en El Gallegazo.

"El Divo ha cambiado a la yegua", dice la voz en off del audiovisual que ha desatado las risas y elogios de sus seguidores, que aplauden no solo su compromiso con cada una de sus presentaciones sino, también, la cercanía que mantiene con su público y el cariño que les manifiesta.

"Qué personaje es El Divo, que disfrute"; "Que sufran los dolidos"; "Siempre bello, todo un rey"; "Eres único mi corazón", se lee entre los comentarios, donde tampoco faltaron las críticas o cuestionamientos por su look y desenfado.

Antes de este post, El Divo había mostrado otro emotivo momento sobre la tarima de su espectáculo, a donde subió a varios fans.

"Me alegra mucho poder darles un poco de felicidad", escribió sobre el vídeo que muestra que, además de su gusto por el glamour, los looks llamativos o los posados, no solo es un artista que respeta y quiere a su público sino, también, una gran persona.