Eduardo Antonio besa a una fanática en pleno show

Eduardo Antonio compartió con sus seguidores en redes sociales un nuevo emotivo momento con una fanática durante su última presentación.

Subida a la tarima con él, la señora vivió un especial momento cuando el artista, que interpretaba "Lo que no fue no será", le dio un beso.

El vídeo, subido más tarde a sus redes sociales, ha encantado a los seguidores de El Divo que adoran ver la cercanía y cariño que siempre manifiesta hacia su público.

"Eres bello, muchas cosas lindas para ti, besitos"; "Te adoro desde República Dominicana"; "Quisiera estar ahí, ojalá viviera en Miami, pero pronto iré a verte te amo"; "Grande Divo, lo único la señora quedó con ganas de más"; "La señora le quería seguir jajajaja", le comentaron al querido intérprete cubano, que este 12 de abril estará en La Mesa del Doral.

Pero el afecto a Eduardo Antonio no solo le llega de sus seguidores sino también de los que forman parte de su equipo de trabajo y así dejó evidenciado una de sus bailarinas que no escatimó en bonitas palabras hacia él.

“Aunque no esté trabajando él me sube al escenario, me halaga y me recuerda que no soy una simple bailarina que soy parte importante de su show y de su vida, eso lo hacen las grandes estrellas y las grandes personas, gracias mi Divo por ser tan especial, te quiero”, dijo al compartir un dulce momento con él.