Habla la madre de un cubano ejecutado por el cártel de Sinaloa en Miami

La madre de Julio González, un cubano de Hialeah Gardens que hace un año y cuatro meses fue asesinado en un hotel de Miami Springs por un narcotraficante del cártel de Sinaloa, pide justicia luego de que la pasada semana fuera capturado por fin el asesino de su hijo.

“Conmigo era un excelente hijo, muy cariñoso, especial. Yo tengo dos hijos, pero mi hijo especial era él”, dijo la señora sin enseñar su rostro en declaraciones al periodista Alexis Boentes para Telemundo 51.

“Ese día yo creía que me iba a morir. Cuando yo vi que se demoraba y que yo lo llamaba y que no me contestaba. Yo sabía en mi corazón que algo no estaba bien”, añadió la mujer en referencia al 29 de noviembre de 2022, día en que su hijo fue asesinado a tiros en el hotel para parejas Aladdin, en Miami Springs, a solo una cuadra del Aeropuerto Internacional de Miami.

Julio González, de 46 años, trabajaba en un casino y, según su vecinos, a menudo se ofrecía a proteger los paquetes para evitar que alguien los robara. Sin embargo, nadie sabía que González ayudaba al cártel de Sinaloa a enviar metanfetamina a Miami y esa fue la razón de su asesinato.

El cubano debía esperar un envío el 16 de noviembre de 2022 de 11 libras que serían entregadas en su apartamento vecino y que él iría a recogerlas. Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA) interceptó el paquete, evitando que la droga llegara a su destino.

Menos de dos semanas después de esa entrega fallida, Julio González fue asesinado. Para ejecutarlo arribó a Miami el sicario Jimmy Sánchez en un vuelo procedente de San Diego, California.

El narcotraficante que asesinó al cubano Julio González (Miami-Dade.gov)

Sánchez voló al Aeropuerto Internacional de Miami, alquiló un automóvil y condujo hasta Hallandale Beach. Allí fue donde, según la policía, se reunió con una mujer: Tsvia Kol.

Tsviia Kol, narcotraficante que sirvió de carnada para el asesinado del cubano Julio González (Captura de Telemundo 51

La orden de arresto dice que Sánchez siguió a Kol desde el sur de Broward hasta el hotel Aladdin para encontrarse con González en la habitación 304.

Un video mostró que Kol llevó a González al hotel en un sedán Kia, mientras que Sánchez llegó al hotel con un hombre identificado únicamente como “Torres”.

Alrededor de las 11:23 p.m., la policía recibió una llamada al 911 de González en la que se le escuchó decir: "Hotel Aladdin". Cuando el operador le preguntó si necesitaba ayuda, simplemente respondió “sí, urgente” antes de que la comunicación se cortara.

Los despachadores devolvieron la llamada y escucharon un forcejeo seguido de las palabras “no, no, no” y el sonido de un disparo. Según la orden de arresto, la policía de Miami Springs llegó al hotel a las 11:36 p.m. y no pudo descubrir nada fuera de lo normal.

Alrededor de las 9 a.m. del día siguiente, el gerente del hotel fue a la habitación 304 y encontró a González en medio de un charco de sangre. Había recibido dos disparos en la cabeza y fue declarado muerto en el lugar.

La policía dijo que una entrevista con la ex de González reveló que cinco días antes del asesinato, el cubano había publicado una foto de “Sapir Kol”, posteriormente identificada como Tsvia Kol, con la leyenda: “Si me pasa algo, es ella”.

Tsvia Kol, descrita en la orden de arresto como “una conocida miembro de alto rango del cartel de Sinaloa”, fue detenida a la mañana siguiente del asesinato, pero solo por cargos federales de tráfico de drogas.

Kol, de 35 años y exesposa de Wilfredo Nunes Gallardo, otro miembro de alto rango del cartel de Sinaloa, permanece detenida sin derecho a fianza y conocerá su sentencia el mes que viene.

Arresto del sicario

No se habían realizado arrestos por el asesinato de Julio González hasta que la pasada semana fue detenido Jimmy Sánchez, de 36 años y residente en Spring Valley, California.

Sánchez fue capturado por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera entre Estados Unidos y México, según reveló Local 10.

Ficha policial del hombre acusado del asesinato del cubano Julio González (Miami-Dade.gov)

Su formulario de arresto indica que fue encarcelado en San Diego antes de ser detenido en el condado de Miami-Dade el 11 de abril por cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato.

“Si te hablo como madre, me gustaría que se hiciera justicia, pero si me pongo en el lugar de la madre del muchacho y de la muchacha, ese es otro sentimiento, porque sé que esas madres van a sufrir”, concluyó la madre del cubano asesinado en un gesto de compasión sin límites.