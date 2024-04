Youtuber española cuenta cosas que le gustan de vivir en Estados Unidos: "Rara vez vas a pagar el precio total de un producto"

La youtuber e influencer española Nuria Calvo dedicó su último post en redes a contar las cosas que le gustaban de vivir en Estados Unidos.

Según repararon muchos de sus seguidores en comentarios, su particular lista de preferencias está relacionada con compras y consumo.

"Ahora tengo que devolver este pantalón y no encuentro el ticket y en España estaría super apurada, incluso enfadada conmigo misma porque no sé qué he hecho con el ticket; y aquí sé que me lo van a devolver", dijo al citar la política de devolución como uno de los pros de vivir en Estados Unidos.

Las grandes posibilidades que le ofrece Target y los descuentos fueron los otros datos que referenció en el vídeo.

"Amo Target, cómo he podido vivir sin Target", no duda en decir en el reel donde no escatimó en ejemplos de las secciones que le gustan de la cadena.

"Me encanta que rara vez vas a pagar el precio total de un producto", confesó antes de citar casos reales de ofertas en el post, que ha dividido las opiniones de sus seguidores: mientras que unos suscriben sus palabras y abundan en más ejemplos, otros le reprochan que defienda hábitos que consideran 'consumismo' o cque aiga en 'la trampa' de los descuentos.

En sus redes son habituales este tipo de contenidos que muestran su sorpresa, gusto, o choques culturales en su nueva vida en Estados Unidos.

En marzo pasado compartió su percepción sobre ciertos servicios que consideraba accesibles en España pero lujos en Estados Unidos. En ese sentido señaló que, por ejemplo, tener ayuda doméstica o acudir a la peluquería cada mes eran prácticas habituales en España, pero en Estados Unidos le parecían casi exclusivas de la alta sociedad.

Antes, en noviembre de 2022, a su llegada a Florida con su pareja Sebastián, se mostró perpleja ante la gran cantidad de objetos en buen estado que se desechan. En su canal, mostró cómo productos como electrodomésticos y muebles eran comúnmente encontrados en la basura.