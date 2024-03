Youtuber cubano llega a Miami tras meses cruzando fronteras: "Hoy comienzo a contar mi historia"

El youtuber cubano Jonathan Montelongo, conocido en las redes sociales por su seudónimo Joh Wayne, llegó a Miami tras cruzar varias fronteras de Latinoamérica.

"Cuando me fui de Cuba lo hice con un pasaporte, una mochila y un millón de sueños. Me fui porque no estaba seguro allá, porque tenía miedo, porque estaba en peligro y sobre todo, porque yo quería comerme el mundo y en Cuba, apenas podía comerme el pan del día", contó Jonathan a sus seguidores en Instagram.

El joven reconoció que no todo es color de rosas para los migrantes, pero la lucha por tener un futuro mejor vale la pena y devuelve las ganas de soñar, de vivir y de crear.

"Cuando me fui sabía todo lo que dejaba atrás, pero tenía claro todo lo que me esperaba adelante. Estoy aquí después de meses de lucha, en el final de aquella historia de esclavitud, y libre. ¡Libre carajo! Hoy empiezo a contar mi historia" aseguró.

Facebook Jonathan Montelongo

El joven actor y productor es muy seguido en las redes por un personaje femenino que, entre otros oficios, hace de telefonista, recepcionista y tarotista dando predicciones sobre diversos temas de la realidad cubana y haciendo crítica social con toques de humor.

Jonathan dejó Cuba a finales del 2023. Llevaba un tiempo en México, esperando la cita de la aplicación CBP One para cruzar legalmente la frontera e iniciar su proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos.

En transmisiones en sus redes sociales, ha contado a sus seguidores que se siente muy feliz en este país, y que espera establecerse en Miami, la ciudad que acoge a la mayor comunidad cubana en el exilio.