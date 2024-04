Ya está aquí "Mía", lo nuevo de Dale Pututi y Leoni Torres

Dale Pututi y Leoni Torres están de estreno este 19 de abril con una colaboración musical, “Mía”, que los seguidores de ambos estaban esperando.

La canción aterrizó en las plataformas digitales en compañía de un videoclip que los artistas promocionaron en sus perfiles de Instagram.

“`Mía´ ya en la calle, agradecido con este artistazo por la oportunidad, Leoni Torres, y con todos los que formaron parte de esto gracias a todos”, compartió Dale Pututi en un post junto a un fragmento del audiovisual.

Leoni, por su parte, invitó también a sus fanáticos a disfrutar de este tema al que le sobra ritmo y sabrosura.

Además de una sonoridad muy bailable, la canción tiene una letra bastante contagiosa.

“Dice que lo amas / Que piensas en él / Tienes sus caricias / Y extrañas mi piel / No demores esto / Que tú no eres de él / Yo no me molesto / Si quieres volver / Yo no te voy a convencer / Si tú solita sabes que tú eres mi mujer / No presumo pero lo tienes que saber / Que aunque pasen los años / Tú siempre vas a ser mía”, dice una parte del tema.

A solo cinco horas de su estreno, “Mía” ya superaba las 30 mil reproducciones en el canal de YouTube de Dale Pututi.