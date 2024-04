Crisis de la basura: las autoridades optan por quemar los vertederos en Guanabo

Vecinos de Guabano denunciaron que las autoridades los están asfixiando, pues a falta de combustible y camiones recolectores han optado por quemar la basura.

Testimonios de vecinos de esa localidad señalan que viven entre desechos, plagas y mal olor desde hace varios años.

"En mi vida he visto yo lo que yo estoy viendo aquí en Guanabo. La basura está en una esquina y cubre hasta la otra. Los insectos, cucarachas, bichos, ratas. Ya no hay calles, en cualquier esquina, donde sea, no se puede transitar", dijo a Martí Noticias una residente identificada como María Elena Mir.

Lo que están haciendo para intentar resolver la situación es quemar los basureros, "nos están asfixiando", aseguró la mujer.

Otro vecino dijo que el problema está en todo Guanabo, la playa, una de las más populares, está "llena de latas" y no ven que se haga nada efectivo con la basura, que lleva años afectando la zona.

Una funcionaria local explicó al canal de noticias que "tenemos problemas con el combustible y un solo tractor, un solo colector, un solo camión para todo Guanabo, que está en un consejo popular muy grande, desde Bacuranao hasta Punto Cero".

Las autoridades dicen que la falta de recursos para adquirir piezas de repuesto ha hecho que casi la mitad de los equipos destinados a la recogida de desechos esté en desuso. Explicaron que otro de los problemas es la escasez de personal debido, principalmente, a los bajos salarios, citó Martí Noticias.