Así suena la próxima colaboración de La Diosa y Osmani García: "Un detrás de cámara de cómo se graban grandes éxitos"

La colaboración de La Diosa y Osmani García está cada día más próxima a ver la luz. Los dos cantantes cubanos anunciaron hace meses que tenían una canción en camino y parece que está a punto de estrenarse, ya que dieron un pequeño adelanto de cómo suena en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, Dianelys Alfonso Cartaya (el nombre real de La Diosa) compartió un vídeo en el estudio de grabación en el que también aparece Rey El Mago, productor del tema, y la esposa de Osmani García, Laura. Durante el clip, vemos a la cubana cantar la letra de la canción y más tarde escuchar el resultado de cómo suenan sus voces sobre la misma pista.

"Oh querido, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo en esta soledad. En esta soledad que no me sienta nada bien", canta La Diosa en lo que parece el estribillo de la canción romántica. "Me gusta mucho", sentencia Osmani tras escuchar a su colega cantar.

"Un detrás de cámara de cómo se graban grandes éxitos esperen esto pronto. Mañana más en el reality. La de 40 y La Fábrica de éxitos", escribió la cantante cubana junto a este vídeo, que tiene expectantes a sus seguidores por conocer cuándo podrán escuchar el resultado de su unión.