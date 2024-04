Hombre en Florida captura cocodrilo con sus manos en plena calle

Un hombre del estado de Florida llamado Mike Dragich capturó a un cocodrilo en plena calle utilizando solamente su fuerza corporal y sus manos.

El hombre, quien es un apasionado al mundo de estos animales y se define en su perfil de Instagram como Marine, Fighter y Florida Man, compartió el video que recogió el momento en el muro de su cuenta.

En el audiovisual podemos ver como el cocodrilo comienza a cruzar una carretera llegando a parar el tráfico y segundos más tarde a Mike Dragich caminando descalzo detrás del animal hasta que logra sentarse encima de él, inmovilizarlo, cerrar su boca y cargarlo.

La captura se produjo ante la mirada de unos agentes de policía que controlaban la situación así como de transeúntes que inmortalizaban la escena con sus teléfonos móviles.

"Florida man said 'hold my sweet tea' / Hombre de Florida dijo 'sostén mi dulce té", escribió el protagonista en su post de Instagram que acumula miles de 'me gusta' y comentarios que aplauden su hazaña.