¡Llegó papá! Dany Ome sorprende a su hija con regalos al regresar a casa

El reguetonero cubano Dany Ome ha querido compartir con sus seguidores un precioso momento familiar y que no es otro que la calurosa bienvenida que le dio su hija cuando llegó a casa después de trabajar.

El encuentro quedó grabado en un video que filmó su pareja y que el cantante urbano publicó en su perfil de Instagram. En el material podemos ver a Dany Ome llegando a su hogar colmado de regalos para sus hijos y cuando la pequeña lo ve entrar, corre hacia él, le da un tierno beso y coge algunos de los presentes.

"Ella siempre me espera al llegar por esa puerta todos los días cuando estoy trabajando. El regalo más grande del mundo es llegar a mi casa y ver a la mujer que fue capaz de ver en mí un mejor ser humano, un mejor amigo, un mejor papá. El gordo estaba dormido, pero ella sí estaba activa, miren esto", comentó el reguetonero en el post, haciendo además alusión a su pareja y madre de sus hijos.

La publicación de Dany Ome ha logrado enternecer a sus admiradores, pues han sido testigos del lado más natural y familiar del cantante de música urbana. De ahí que le han dejado en el post algunos comentarios cargados de cariño, entre los que se puede leer:

"Nunca le he comentado a nadie en las redes, pero lo que tú creaste con la que han estado contigo desde cero es hermoso. Tienes el tesoro más grande que puede tener un humano en la tierra, su familia. Disfrútalos que la vida pasa muy rápido y no le hagas caso a la gente que te quiere desenfocar de lo que tú te has ganado. Bendiciones", "Primero buen hombre de familia. Después todo lo demás", "Él lo entendió todo, no hay fama ni dinero que supere la familia, me encanta" o "Los hijos son lo más lindo que tenemos, una bendición", entre otros.