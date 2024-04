Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever, El Chulo y Wampi arrasan en redes con su próximo tema

El nuevo junte explosivo de Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever, El Chulo y Wampi está arrasando en las redes incluso antes de su estreno.

Los reguetoneros cubanos acaban de grabar el videoclip de la canción y todavía no han anunciado la fecha de lanzamiento, pero eso no ha impedido que un fragmento del tema sea el elegido por decenas de fanáticas para sus reels.

En Instagram los cantantes compartieron imágenes de la filmación del video convencidos de que este título será un éxito rotundo.

Aunque en un inicio se pensó que la canción llevaría por título “La que es linda es linda”, todo parece indicar que en realidad es “Más linda en persona que en foto”.

“Tú y yo tenemos química / Porque tú eres única / Me enamoré de forma crónica / Tú me la partiste a la mitad / Repartera desde el tiempo del ona ona / Es caliente y se le suben las hormonas / Tiene lo suyo ningún tipo la impresiona / Solo conmigo que soy el que la detona / Más linda en persona que en foto / A los hombres los tiene loco / Niña yo estoy frito en ti / Yo te sigo por aquí / Tú me tienes mal del coco”, dice la parte de la letra que tiene a muchos enganchados.