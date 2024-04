Cantautor cubano Polito Ibáñez: "En cualquier momento puede pasar que yo emigre"

El cantautor cubano Polito Ibáñez afirmó que debido a la situación que atraviesa su país, es muy posible que en cualquier momento se vaya definitivamente a hacer su vida en otro lugar.

En una entrevista concedida en España a Diario de Cuba, el trovador comentó que la crisis actual limita su quehacer como artista pero también lo afecta a nivel personal, y que sufre las mismas carencias que cualquier ciudadano de a pie.

"Los cantautores que hemos sido un poco contestatarios y hemos hecho música que desafía lo oficial, el caldo de cultivo fundamental es Cuba. Pero si hay una Cuba que te trasciende en eso, y para poder componer ese medio te es bastante hostil, porque tienes que ocuparte de cosas cotidianas que antes eran viables y ahora no están, realmente dan ganas de emigrar", aseguró.

"Creo que estoy motivado por cosas extraartísticas. Pero sí, en cualquier momento puede pasar que yo emigre perfectamente. Necesito adquirir nueva tecnología, acceder a las tendencias. Y también alimentarme, soy una persona que se está acercando a la tercera edad y necesito tener otra manera de vivir, y realmente se ha vuelto muy difícil vivir allí, muy difícil", recalcó.

Polito lamentó el estado al que han llegado las cosas en Cuba, de donde se van tanto las personas de más de 50 años como los jóvenes, descontentos con la falta de oportunidades para realizarse.

El artista reveló que para él la Cuba ideal para vivir debe ser un país plural, donde la oposición política sea legal, porque los países que tenido el sistema cubano no sobreviven.

"No sobreviven precisamente porque renunciar a ser uno mismo para ser parte de los demás no es viable para el desarrollo humano. Necesitamos un cambio radical (...) [que] se respeten los derechos y las opiniones de la gente, donde la gente pueda expresarse libremente. Esa es la Cuba en la que creo que podría sobrevivir, no otra", concluyó.

Hasta finales de marzo de este años, la cifra de cubanos que emigraron a Estados Unidos gracias al programa de parole humanitario aprobado por la administración Biden era de 86 mil, según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Más de 404,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueron aprobadas para viajar a través de esa iniciativa, que otorga un máximo de 30 mil visas mensuales en beneficio de las nacionalidades mencionadas, dijo CBP.