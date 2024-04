Leoni Torres comparte video luciendo bigote y sus fans reaccionan: "Primera vez que algo no te queda"

Leoni Torres, acostumbrado a recibir elogios y piropos de sus fans, no corrió esta vez con la misma suerte; resulta que compartió en Instagram un video luciendo un bigote que provocó el rechazo casi general de sus seguidores.

Aunque solo se trataba de un filtro que al artista le resultó divertido, cuando preguntó “¿con bigote o me lo quito?”, la respuesta fue un no prácticamente unánime pero también salieron a relucir críticas bastante fuertes.

“Tú me tienes preocupada, siempre has llevado tu sello en todo, en el vestir, muy bien acorde a tu estilo y a lo que proyectas pero ojo ¿qué está pasando en estos últimos meses? Pero igual bendiciones”, escribió una de sus followers y la respuesta del cantante no se hizo esperar.

Captura Instagram / Leoni Torres

“El bigote es un filtro hija. Y por lo demás el que se queda con el mismo vestir y la misma música no logrará adaptarse a los tiempos. Hay que ir cambiando. De eso se trata el viaje por la tierra de lo contrario sería una gran monotonía que no estoy dispuesto a vivir”, respondió Leoni.

Captura Instagram / Leoni Torres

Tal fue la revolución que causó este falso bigote, que el artista compartió en sus stories algunos videos para tranquilizar a sus preocupados fans.

“Hace un rato subí un video con este bigote. Lógicamente es un filtro eh porque me divierte mucho esta cosa de los filtros, me pareció muy simpático, pero lo más gracioso de todo son los comentarios, son tan ocurrentes que por ahí me he puesto a leer unos cuantos, comiquísimos, me he reído muchísimo”, dijo divertido.

Captura Instagram / Leoni Torres

“¡Cómo se pueden creer ustedes que yo me voy a dejar ese bigote! ¿En serio?”, añadió Leoni para tranquilidad de sus seguidores.

Sin embargo, el asunto no quedó allí y lanzó una encuesta para las mujeres preguntándoles si les gustan, o no, los hombres con barba.

Captura Instagram / Leoni Torres

En el caso de los artistas, el camagüeyano asegura que es solo una cuestión de adaptarse a la nueva imagen. Tú qué crees, ¿te acostumbrarías a ver a Leoni con bigote?