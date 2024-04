Emilo Frías recuerda a su abuelo: "No poder reencontrarnos en Miami fue muy duro"

Emilio Frías dedicó un sentido mensaje de recordatorio a su fallecido abuelo y lamentó no haber podido reencontrarse en Miami como habían planeado.

"Cuando recibí la noticia 30 min antes de abordar un vuelo que el mayor de Los Frías ya no está, murió y decidí cantarle una canción desde el mismo cielo donde ahora está, es inevitable que se quiebre mi voz y una lágrima corra por mi mejilla. El hombre que me puso una guitarra en la mano con ocho años y mi héroe aunque él no lo sabía. Hoy me levanté extrañándote y mucho", escribió en sus redes sociales junto al vídeo donde se le ve cantando, visiblemente emocionado, "Confieso", de Kany García.

"Dios te guarde siempre en su santo reino abuelo mío, llegar a esta ciudad de Miami y no poder vernos y reencontrarnos como lo habíamos planeado fue muy duro, pero sé que nos volveremos a encontrar, te amo José Emilio Frías Alvares", cerró el post que, tanto en Facebook como en Instagram, provocó los mensajes de apoyo, condolencias y luz para su abuelo.

En enero pasado, el director de El Niño y La Verdad -que desde febrero pasado viajó a Estados Unidos desde México y ya se ha presentado en Miami, donde se ha reencontrado con colegas como Randy Malcom o Alexander Abreu- compartió en las redes sociales la triste noticia de la muerte de su abuelo.

"Tanto que agradecerte que no valdrían un reproche si alguna vez te equivocaste", comenzó el post.

"Ha partido el mayor de los Frias, mi abuelo querido, el que puso con 10 años una guitarra en mis manos y del que heredé el talento de cantar", añadió en su mensaje, donde lamentó que no pudieran repetir foto y reencuentro en febrero.

"Me duele el alma de saber que no volveré a escuchar por el teléfono un (Qué Bola Narra) como siempre me decías, no volver a escuchar tus cuentos, tus chistes con tu sentido del humor inigualable y hasta tus malcriadeces y discusiones con Papi (Mi Papá), pero hasta el cielo te llegará este mensaje Abuelo mío, descansa y paz que tu nieto seguirá dándole prestigio y orgullo al apellido Frias", cerró la triste publicación donde dio a conocer que la familia Frías estaba de luto.

El próximo 21 de julio, El Niño y La Verdad dará otro concierto en la Ciudad del Sol durante el Miami Salsa Concert.