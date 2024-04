Emprendedor cubano en Texas: "Hasta que chocas la bola, no se puede rendir uno"

Yuri Mesa y Sindy Pérez son bailarines cubanos, de Camagüey, que emigraron a Estados Unidos y que recientemente han iniciado un pequeño negocio familiar (Tamales cubanos), dedicado a la venta de tamales, perniles de cerdo asado y dulces caseros, que distribuyen a domicilio por todo Austin (Texas). Empezaron hace ocho meses con una furgoneta y ya tienen dos. El negocio marcha bien, gracias a las redes sociales, a los clientes cubanos y a que su fórmula funciona.

En una entrevista concedida a CiberCuba, la pareja explica que se decidieron a empezar el negocio tras un viaje a Miami. Allí vieron que este tipo de servicios tiene demanda y pensaron que ellos podían montar algo así en Austin, la capital de Texas. Así empezó todo y en poco tiempo han visto cómo los esfuerzos han dado sus frutos. Ya se han comprado una casa y sus vecinos, que son americanos, también les compran tamales.

Empezaron repartiendo sus tamales, con cerdo asado y aguacate en una furgoneta y en ocho meses ya tienen dos. Su sueño es abrir, próximamente, un restaurante para que la familia cubana pueda tener un sitio donde organizar sus celebraciones.

Como en todo, los comienzos han sido difíciles. El maíz de Texas tiene mucha agua y el tamal no sale igual. Pero ese tema se solucionó importando las mazorcas desde Florida. Ahora venden una media de 400-500 tamales a la semana y ven cómo su sueño va cobrando forma.

Reciben los pedidos desde un día antes y salen a repartir los entre dos y tres perniles de puerco que hacen diariamente desde las 11.30 am y terminan unas veces a las ocho de la noche y otras, a las diez. "Terminamos cuando se acaban los tamales".

"Hasta que tú tocas la bola, no se puede uno rendir", comenta Yuri Mesa, que aconseja a todos los cubanos que tienen una idea en la cabeza, que no la abandonen y mucho menos, si no los deja dormir. "Esa es".

Ni Yuri Mesa ni su esposa Sindy Pérez habían tenido nunca un negocio en Cuba. En Estados Unidos han decidido dar el paso. Acaban de empezar, pero tiene fe en que les va bien y les irá mejor.