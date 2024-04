Bar cubano de Miami vuelve a estar entre los 50 mejores de Norteamérica

El bar cubano Café La Trova de la Calle 8 de Miami vuelve a estar entre los 50 mejores de Norteamérica este 2024, según el listado elaborado por la revista 50 Best, que toma en cuenta la opinión de 270 expertos de México, Estados Unidos y Canadá.

En su tercer año, la lista destaca la ejemplar cultura del cóctel que prevalece en el panorama norteamericano e incluye en el puesto 13 al Café La Trova, por ser "una celebración de la cultura cubana y cantinera" y "lo más cerca que puedes estar del Caribe desde Estados Unidos", gracias a su música alegre, bocados ejemplares y un pequeño ejército de camareros con chaqué que sirven daiquiris.

La publicación explica que el bar fue inaugurado por Julio Cabrera, ganador del Premio Roku Icono de la Industria 2023 y un célebre embajador de la cultura cubana en el mundo de la coctelería.

En 2019 el cubano abrió el "Café La Trova, una embajada virtual de la cultura culinaria de su isla natal en el barrio de la Pequeña Habana de Miami".

Subraya que al entrar en el local, uno se siente transportado al Caribe a través de la vista y el gusto.

"El equipo del bar sigue el tradicional (y teatral) estilo cantinero creado por Constantine Ribalaigua en El Floridita de La Habana. Normalmente, los camareros están ocupados lanzando al aire Hotel Nacionals (ron, licor de albaricoque, zumo de piña y zumo de lima) o agitando espectacularmente Daiquiris Magic City (ron, zumo de lima, azúcar y «elixir de la vida»)".

En su cuenta de Instagram el Café La Trova celebró haber alcanzado el puesto 13 del listado.

"Estamos encantados y agradecidos de haber sido nombrados una vez más uno de los @50bestbars de Norteamérica este año, ¡en el puesto número 13! Es un inmenso honor representar a nuestra comunidad en este escenario mundial, y nos comprometemos a seguir ofreciendo experiencias excepcionales a todos nuestros huéspedes. Este logro es un testimonio de la dedicación y los incansables esfuerzos de nuestro fenomenal personal, que se esfuerza continuamente por alcanzar la excelencia en el servicio. ¡Brindemos y celebremos juntos este increíble hito!", señaló.

La lista de 50 Best fue elaborada por William Reed Ltd, los mismos creadores de las influyentes listas World's 50 Best Restaurants y World's 50 Best Bars.

Se elabora a partir de una encuesta a más de 270 expertos de Norteamérica, y se ha convertido rápidamente en un acontecimiento muy esperado en el mundo de la bebida, similar a ganar una estrella Michelin por un restaurante.

Estos eligieron como el mejor bar de la región de Norteamérica (México, EE.UU. y Canadá) al Handshake Speakeasy de la Ciudad de México, que se oculta tras una enigmática puerta negra en la Colonia Juárez.

"Los arcos de cobre enmarcan la barra y el largo mostrador de mármol se sitúa enfrente como un altar al cóctel. El diablo está en los detalles: en los accesorios plateados de marca, en los minicócteles y en el sistema de refrigeración bajo la barra que garantiza que cada copa se mantenga helada", destaca.

En 2022 el bar Café La Trova también fue incluido en el listado de 50 Best, y y este año fue seleccionado entre los mejores de Estados Unidos por la revista Food &Wine.