Joven de origen cubano asesinado en tiroteo en Doral recibe título póstumo de Universidad de Florida

La familia de George Alejandro Castellanos, el guardia de seguridad de origen cubano asesinado durante un tiroteo en el centro comercial CityPlace de Doral, en Miami-Dade, recibió este domingo el título póstumo otorgado al joven por la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Castellanos, de 23 años, quien anhelaba graduarse de la universidad luego de esforzados años de estudios, estaba a punto de cumplir su sueño cuando fue ultimado a tiros en el Martini Bar, donde trabajaba como guardia de seguridad, la madrugada del 6 de abril.

Este domingo en la mañana, el joven fue honrado con un título post mortem de Licenciatura de Artes en Estudios Interdisciplinarios de FIU, el cual fue recogido por sus padres en una ceremonia privada con el presidente de la universidad.

En declaraciones a Telemundo51, su padre George Castellanos expresó entre lágrimas: “Me siento destruido. Hoy sería un día para celebrar y él empezar a hacer su vida, con su hija, con nosotros, y no lo tengo”.

“Es un título que él luchó los cuatro años, él quería seguir estudiando, aplicó para la Academia de Policía, quería seguir echando raíces, y se truncó. Lo único que guardo de él es ese título, es el recuerdo del sacrificio de mi hijo”, lamentó desconsolado.

Sobre el crimen que tronchó la vida del joven, Castellanos padre manifestó: “Es algo que no tiene respuesta, que no tiene explicación. No sé por qué a él. (…) En estos momentos no sé qué hacer, ni con mi vida ni con la vida de mi familia. Nos han destruido”.

El cubano evocó las virtudes de su hijo fallecido: “Es un ejemplo en el deporte, en el trabajo, con la familia, como padre (…) Siempre busco un detalle negativo y no lo tengo. No tengo detalles negativos de mi hijo”.

“Era un niño extraordinario, en todo sentido”, dijo Jeannine Castellanos, madre del joven. “Es un ejemplo como muchacho de que sí se puede llegar a hacer lo que se quiera, porque él cumplió todas sus metas: trabajaba, cuidaba a la niña, iba a la escuela y pudo graduarse… No está aquí, pero se graduó”.

“Estoy muy triste porque hubiera querido que él estuviera caminando por el pasillo recibiendo su diploma en lugar de mí”, afirmó. “Estamos muy desconsolados con su título y que él no esté aquí, pero es un legado que dejará en otros estudiantes para que puedan lograr todo lo que deseen”.

En la que debió ser una fecha muy especial para Castellanos, sus padres, su pequeña hija y otros miembros de la familia asistieron a la ceremonia de graduación de FIU, donde también se le rindió tributo al joven antes de la entrega de los títulos a todos los graduados.

“Esperamos que la entrega del título dé algo de consuelo y permita recordar qué sueños tenía él”, expresó el presidente de FIU, Dr. Kenneth Jessel.

La fatídica madrugada del 6 de abril, una disputa entre clientes por un cojín en el Martini Bar llevó al joven guardia de seguridad a intervenir en la discusión, cuando un hombre, identificado luego como Jamal Wayne Wood, de 37 años, sacó un arma y mató a Castellanos.

Dos oficiales de la Policía de Doral confrontaron al sujeto y lo abatieron en el lugar.

En el intercambio de disparos, uno de los agentes resultó herido en una pierna y otras seis personas fueron alcanzadas también por las balas. Todos sobrevivieron.