Ex director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la FIU contesta a Omara Ruiz Urquiola: "No sé por qué me ataca"

La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola denunció este lunes en una entrevista a CiberCuba que Estados Unidos le ha denegado la visa de estudiante que necesita para iniciar la beca de la Fundación Mellon, en la Universidad Internacional de Florida (FIU), concedida en mayo del año pasado debido a que su estatus migratorio es complicado. Ella no puede regresar a Cuba porque se lo impide el régimen de Miguel Díaz-Canel y no quiere acogerse a la Ley de Ajuste Cubano porque defiende que no es una exiliada sino que permanece en Estados Unidos debido a la violación de sus derechos ciudadanos.

Omara Ruiz Urquiola responsabiliza a Jorge Duany, catedrático jubilado y ex director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la FIU, del atolladero burocrático en el que se ha visto atrapada sin poder iniciar su beca. Él se puso en contacto con CiberCuba para defender su gestión y accedió a contestar un cuestionario enviado por esta plataforma.

Usted niega tener responsabilidad alguna en la denegación de visado de Omara Ruiz Urquiola. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún responsable?

En su entrevista publicada en CiberCuba el pasado 4 de noviembre, la señora Ruiz Urquiola me acusa infundadamente de ser el "máximo responsable" de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le haya denegado su solicitud de una visa J-1. Esta visa para no inmigrantes, designada para programas de intercambio educativo y cultural, es un requisito indispensable para poder recibir una beca de la Fundación Mellon en la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

Quisiera aclarar que en el Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que la señora Ruiz Urquiola pudiera recibir su visa y disfrutar de la beca tan merecida que se ganó en mayo de 2023. No obstante, la universidad no se encarga de hacer los trámites legales de los becarios, como parece creer la señora Ruiz Urquiola; solo es responsable de emitirle una carta de invitación oficial (mediante el formulario DS-2019), que se enmendó y se le envió tres veces para ayudarla a cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Como señala la propia señora Ruiz Urquiola, la visa anterior (B2) que ella poseía expiró en enero de 2023 y por lo tanto se encuentra actualmente sin un estado legal reconocido en Estados Unidos. Tengo entendido que esa es la razón por la que se le denegó la visa J-1 y no por ningún error procesal o "falta de transparencia" de parte de FIU o de mi parte. Nuestras pesquisas informales con el Departamento de Estado y abogados de inmigración confirmaron que antes de recibir la visa J-1, la señora Ruiz Urquiola tiene que cambiar su estado migratorio, y eso es algo que solo ella puede hacer.

El régimen cubano no deja regresar a Omara Ruiz Urquiola a la Isla y ella no quiere acogerse a la Ley de Ajuste Cubano por lo que su situación migratoria es muy compleja. ¿Qué solución plantea el Instituto de Investigaciones Cubanas para este caso? ¿Es la primera vez que tienen este problema?

Entendemos lo complejo y específico del caso, pero no está dentro de nuestras posibilidades resolver este problema, que solo le corresponde a la señora Ruiz Urquiola atender con la agencia gubernamental correspondiente a los trámites migratorios en Estados Unidos, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). Por reglamentos federales inapelables, toda persona que vaya a recibir pagos de una universidad estadounidense debe tener un estado migratorio legal, sea la visa J-1 o la residencia permanente. Sin semejante estado, no hay nada que la universidad pueda hacer para contratar a un visitante extranjero.

El Instituto de Investigaciones Cubanas no asume una posición sobre las opciones que tiene la señora Ruiz Urquiola para obtener un estado legal reconocido en Estados Unidos.

Omara Ruiz Urquiola se quejaba también de la falta de transparencia en la concesión de becas desde el Instituto de Investigaciones Cubanas de la FIU. ¿Quién elige al comité de selección de candidatos? ¿Se publica el nombre de los miembros del ‘jurado’ encargado de esta selección? ¿De quién depende la transparencia?

Un comité de expertos en temas cubanos de FIU evaluó cuidadosamente las solicitudes de becas basándose en sus expedientes profesionales; sus propuestas de trabajo académico, artístico o cultural y el riesgo de persecución, hostigamiento, encarcelación o destierro por sus ideas o participación en demostraciones pacíficas en Cuba. En las universidades estadounidenses, los nombres de los miembros de un comité evaluador de solicitudes de becas usualmente se mantienen anónimos para asegurar la confidencialidad e imparcialidad de las evaluaciones.

Para los cubanos es difícil entender que EE. UU. niegue la visa a una luchadora por la libertad de Cuba y que se traslade la responsabilidad sólo a ella, teniendo en cuenta que, en este caso, hablamos además de una persona que ha luchado también contra el cáncer. ¿Se han hecho gestiones desde la universidad para ayudarle con el visado de estudiante?

FIU auspicia las visitas de estudiosos y estudiantes extranjeros con méritos extraordinarios como los seleccionados para las Becas para Estudios Cubanos Amenazados. En el Instituto de Investigaciones Cubanas hemos apoyado desde un principio a todos los becarios en sus esfuerzos por completar los procedimientos requeridos por el gobierno de Estados Unidos y por la universidad. Sin embargo, la universidad no gestiona las visas de los cientos de estudiantes y profesores extranjeros que visitan a FIU cada año. El trámite migratorio es responsabilidad de la persona que obtuvo una beca y podría requerir asesoramiento legal independiente, como en el caso especial de la señora Ruiz Urquiola.

¿Puede mencionar algunos beneficiarios de la beca Mellon, en su etapa como director del Instituto?

Durante el año académico 2023–24, la artista visual Lía Villares disfrutó de la Beca Mellon para Estudiosos Cubanos Amenazados. Otras dos personas fueron seleccionadas para ese año, pero tuvieron que posponer su visita a FIU por demoras imprevistas en sus gestiones de visa: la poeta Katherine Bisquet y la antropóloga Marialina García Ramos. Ambas obtuvieron sus respectivas visas para el primer semestre de 2024–25 y actualmente se encuentran en la universidad realizando sus proyectos.

Para el año académico 2024–25, se seleccionaron cuatro personas para la beca: la historiadora del arte Carolina Barrero; la antropóloga y artista visual Celia Irina González; la artista visual Camila Lobón y el periodista Yoe Suárez. Carolina Barrero y Camila Lobón están en residencia en FIU este semestre, mientras se espera que Celia Irina González y Yoe Suárez puedan disfrutar de su beca el próximo semestre.

¿Cree que Omara Ruiz Urquiola está siendo injusta con usted?

Me parece que Omara Ruiz Urquiola ha malentendido los procedimientos establecidos para solicitar la visa J-1 del gobierno de Estados Unidos. No entiendo por qué la señora Ruiz Urquiola me ha atacado personalmente, cuando se trata estrictamente de un problema legal que solo puede resolverse con la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.