Luis Silva sobre violencia en la Serie Nacional de Béisbol: "Un reflejo de cómo está la sociedad cubana"

El humorista cubano Luis Silva afirmó que el episodio de violencia que se vivió el domingo en la Serie Nacional de Béisbol es un reflejo de cómo está la sociedad cubana actual.

Silva se refirió a la trifulca que ocurrió en un partido entre los equipos de Cienfuegos y Camagüey, donde un aparente error arbitral desencadenó confrontaciones físicas y verbales entre los jugadores, mientras el público gritaba airado desde las gradas.

"Eso no es más que un reflejo de cómo está la sociedad cubana. Hay un nivel de violencia en sangre, deseos de discutir con alguien y ganas de fajarme con el que primero se me ponga delante. Y aunque algunos quieran negarlo, la situación deprimente de la economía de los cubanos provoca este tipo de cosas, que repudio y no justifico", señaló.

El actor, gran seguidor de la pelota en la Isla, recalcó que los árbitros y peloteros no están exentos de la crisis que atraviesa el país.

"Juegos al sol todos los días, con condiciones que todos sabemos. Con una comida de espanto. Con esos salarios abusivos (sí, porque nada más se habla de los que ponen precios abusivos). Transportes que se retrasan y hay que suspender juegos. A eso súmale la emigración, donde cada vez queda gente menos preparada, o formada emergentemente", detalló.

Captura de Facebook / Boris Luis Cabrera Acosta / Luis Silva

Como conclusión, el comediante pidió que se tomen medidas severas con los implicados.

"Ojalá se pueda revertir esta situación. Y regrese la disciplina y el respeto a cada terreno", subrayó.

El intérprete de Pánfilo dejó su comentario en el muro de Facebook del periodista Boris Luis Cabrera Acosta, quien afirmó estar muy preocupado por la calidad de los árbitros y la violencia en la LXIII Serie Nacional.

Cabrera Acosta calificó de "inadmisible" lo sucedido en el partido y por esa "guapería a la cubana" que impera en los terrenos.

Aunque admite que los errores de los árbitros han llegado a un nivel inédito en las Series Nacionales, asegura que nada puede justificar actos de violencia, "mucho menos por parte de los atletas y los cuerpos de dirección".

"A la Comisión Nacional y a los encargados de supervisar a los árbitros se les está escapando el control producto de los paños tibios, la poca preparación y experiencia de los encargados de impartir justicia en los partidos, los bajos salarios que devengan y la falta de sustitutos", señaló.

El periodista advirtió que es peligroso imponer sanciones leves y abogó por tomar medidas urgentes para resolver los problemas.

"El que no las encuentre y llene los informes de justificaciones, que renuncie", concluyó.