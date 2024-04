Conceden libertad condicional a padre cubano que mató a tiros a su hijo en Florida

David de Jesús Contreras, el padre cubano acusado de matar a tiros a su hijo de 21 años en Kendall en noviembre pasado, será liberado de la cárcel y estará bajo arresto domiciliario, dictaminó un juez en una audiencia este martes.

Contreras, de 52 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por matar a su hijo Eric Contreras, en la casa familiar, el 3 de noviembre.

En la continuación de una audiencia Arthur iniciada en febrero, el juez David H. Young concedió la liberación del cubano de prisión, según un reporte del canal NBC Miami.

“Este fue un asesinato sin sentido que tuvo lugar... según toda la evidencia que he escuchado, fue un asesinato tipo ejecución”, dijo el juez Young. “Sé que el estado quiere que lo mantenga encerrado, pero no puedo superar el hecho de que este fue un incidente aislado, no representa un peligro para la comunidad en general, así que voy a concederle la libertad”.

El joven Eric Contreras, estudiante de la Florida International University (FIU) y graduado de la Christopher Columbus High School, fue baleado por su padre en su casa en 10703 SW 84 Ave., un tranquilo vecindario de Kendall cerca de Pinecrest.

El 27 de noviembre, Contreras se declaró “no culpable” a través de su abogado, durante una lectura formal de cargos en una corte de Miami-Dade, a la que no se presentó. El acusado ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto.

El 22 de febrero, el cubano compareció ante el tribunal para la primera parte de la audiencia Arthur, en la que sus abogados solicitaron que fuera liberado bajo fianza. La vista debía continuar en marzo, pero se reprogramó para este 30 de abril.

Este martes, subieron al estrado el psicólogo Dr. Michael Brannon y amigos íntimos de Contreras, quienes hablaron a favor de él y dijeron “no creer que sea perjudicial para sí mismo o para los demás si se le otorgara la libertad”.

Brannon explicó que en la evaluación psicológica David puntuó 0 como factor de riesgo. El psicólogo no encontró nada que suscitara preocupación y dijo que hay una “ausencia de factores” propicios a que vuelva a ser o actuar violentamente.

El doctor alegó “factores situacionales” cuando el juez Young le preguntó cómo era posible que una persona mentalmente sana matara a su propio hijo.

En la audiencia, el magistrado expresó su preocupación ante la solicitud de la defensa de que se le concediera arresto domiciliario a Contreras.

“Otro aspecto que me tiene preocupado es que la defensa ha pedido, como parte de su lista de deseos, que se le dé arresto domiciliario junto con su hijo, su nuera y la madre”, indicó el juez. “La conclusión es que él mató a su hijo... ¿hay algo con eso... que deba preocuparme por su seguridad si los pongo juntos?”.

Ante las interrogantes del juez, el doctor Brannon respondió: “Siempre que ha habido violencia en una familia, aumenta el riesgo de violencia dentro de esa familia... En este caso, no hay ninguna señal de alerta; no hay informes de antecedentes de este comportamiento. Ellos apoyan al señor Contreras”.

Tres de los amigos de Contreras que declararon en la audiencia señalaron que era un gran y cariñoso amigo, esposo y padre, y que nunca lo habían visto como alguien violento.

Finalmente, el juez ordenó que Contreras permanezca en “encierro total” con un monitor GPS y que solo puede salir de su casa para ver a un médico o un abogado.

Young determinó, además, que a Contreras no se le permita vivir con miembros de su familia, y argumentó al respecto que “esa es una receta para el desastre”. Además, para realizar una visita a su esposa o a su otro hijo requerirá un informe médico que lo autorice.

El imputado deberá continuar asistiendo a terapia mientras esté en libertad, ordenó el juez.

Durante la audiencia de febrero, el padre cubano lloró y se derrumbó al escuchar la llamada al 911 que hizo tras dispararle a su hijo en la cabeza.

En la llamada se le escucha decir: “¿Qué he hecho? Estaba peleando con mi hijo... perdí el control, él no paraba”.

Antes del crimen, la familia había viajado a Orlando para visitar Disney, pero Eric empezó a comportarse de forma diferente y, por ello, él y su padre regresaron a su casa en Kendall.

El día del hecho una pelea entre ambos se fue de control y terminó en el fatal desenlace.

Según el informe de arresto, Contreras disparó a su hijo varias veces “por razones desconocidas” y después llamó a la policía para informarlo. Eric fue declarado muerto en el lugar.

El joven sufría problemas de salud mental y estaba bajo tratamiento, según informaron medios locales en noviembre.