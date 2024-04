"Feliz cumple amor de mi vida": Alejandro Cuervo celebra cumpleaños de su esposa Arletis Rodríguez

Doble celebración este martes para Alejandro Cuervo: su esposa Arletis Rodríguez está de cumpleaños y están de segundo aniversario de bodas.

Con varias fotos, entre las que no faltan imágenes del día de su boda y una con su primogénito Bastian, el actor felicitó a su compañera de vida.

"Feliz cumple amor de mi vida, Arletis, que además es nuestro segundo aniversario de boda", escribió este 30 de abril en Instagram, donde las felicitaciones y bendiciones para todos no tardaron en llegar.

Un día antes, desde el perfil de la familia Cuervo se adelantó la celebración de aniversario.

"Mañana 30 de abril estaremos celebrando nuestro segundo aniversario de boda. Hemos estado en las buenas y en las malas, pero siempre unidos. Gracias a Dios y a la vida por haberte puesto en mi camino! Feliz aniversario", se lee en el post donde rescataron el vídeo de la romántica pedida de mano.

El seis de diciembre pasado, cuando cumplieron 10 años juntos, Alejandro Cuervo celebró la fecha con una romántica publicación, en la que contó una divertida anécdota de cuando empezaron.

"Pues sí, hoy cumplimos 10 años de habernos besado por primera vez, de aquella noche en que me preguntó dónde parqueaste, me reí y le dije no tengo carro; lo que puedo invitarte a unas paredes con techo y sin baño que será mi futura casa ((y se negó a ir)) pues unos días después ya me le estaba preparando el almuerzo a los albañiles", dijo en el post junto a una foto donde la sostiene en brazos.

"Estando a mi lado hasta hoy y siendo imprescindible en todos nuestros logros, y en el más grande que es nuestra bendición Bastian, te amo mi reina, feliz aniversario", cerró la publicación.

El actor y la odontóloga han formado una bella familia, donde no faltan el amor, el apoyo y la complicidad y a la que hace poco más de un año llegó su primogénito Bastian que, en unos pocos meses se convertirá en hermanito mayor, cuando nazca el segundo de la pareja, otro varoncito.