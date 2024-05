Llueven críticas de turistas alojados en Cuba: “La abundancia de los 'todo incluido' ha desaparecido”

Una nota publicada recientemente en CiberCuba sobre las críticas hechas por turistas que se alojaron en el hotel Meliá Las Dunas de Cayo Santa María, al norte de la provincia cubana de Villa Clara, generó nuevos comentarios en redes sociales de visitantes descontentos con su experiencia en la Isla.

Relacionadas principalmente con la escasez y mala calidad de la comida, las opiniones recogidas en la nota también criticaron la mala calidad del servicio, la falta de higiene en los hoteles y pésima limpieza de habitaciones, entre otros problemas que achacaron a la mala gestión de los hoteles por parte de la gerencia de Gaviota y otras entidades cubanas.

Captura de pantalla Facebook / Cuba Headlines

Enlazada en la página de Facebook Cuba Headlines, la nota ha recibido más de 80 comentarios, una gran parte de los cuales concordaron con las críticas reseñadas por esta redacción.

“Después de leer muchas críticas contradictorias sobre las vacaciones en Cuba, decidí compartir mis impresiones. Sí, hay comida; pero probablemente es imposible comerla, incluso con los ojos. Olvida lo que había antes: toda esa abundancia y opciones ‘todo incluido’ han desaparecido”, indicó el usuario identificado en Facebook como Vladimir Mayer.

Acorde a sus palabras, el turista viajó a Cuba con provisiones en su maleta. “Traje algunas cosas conmigo, y estoy viviendo de eso. Ayer, no comí nada en los restaurantes. No pude”, dijo Mayer en su comentario.

Otros turistas, según dijo, actuaron como él y viajaron a la Isla con provisiones. “La gente trae ketchup, mayonesa, mermelada, mantequilla de cacahuete y otros condimentos con ellos. Yo traje paté y queso. Tienen café, pero traje café instantáneo conmigo”, señaló.

“Alcohol: solo hay ron y algo de whisky disponibles. Eso es todo. No hay agua tónica. La cerveza es solo lodo. Nada de vino. Trae tus artículos favoritos libres de impuestos. Te dan 1.5 litros de agua embotellada en tu habitación diariamente. No más cerveza y cola”, añadió Mayer antes de recomendar a los turistas que viajasen a Cuba con “billetes pequeños o monedas”.

Más allá de los entusiastas incondicionales de Cuba, hubo turistas que achacaron los problemas descritos a una oferta turística de muy bajo coste.

“Cuando pagas 700 dólares por una semana en un todo incluido de cinco estrellas, hay una razón. Todo el mundo sabe de la escasez de alimentos. Cualquiera que decida ir tiene que vivir con ello”, dijo Marie-Josée Vigneault.

“Acabo de regresar el sábado, así que uno de nosotros tiene información objetiva y actualizada... Hemos estado yendo al mismo resort durante 13 años; el descenso es desgarrador”, dijo por su parte Jen Hartnett-Orser a un comentarista que defendía la buena y variada oferta gastronómica para los turistas en Cuba.

“La comida es mala. Cuando pagas 1,450 libras esterlinas por una semana en un resort todo incluido, y todo lo que ves a diario es arroz integral y piña blanca que no es comestible, podrías apreciar la escasez si el precio de las vacaciones no estuviera por las nubes. Tal vez por eso el Reino Unido se retiró de Cuba y ya no vuela allí: demasiadas quejas”, indicó Anzelika Russell.

“Bueno, ahora tal vez los turistas finalmente vean lo que está pasando [la población cubana]. Por lo general, a las personas no les empieza a importar hasta que les afecta personalmente”, opinó otro usuario.

Con humor se lo tomó el usuario identificado como Wichy Suárez, quien achacó la publicación de CiberCuba a “una patraña más de la mafia de Miami para evitar que vengan turistas a Cuba”.

“Esta imagen debe ser trucada”, señaló con sorna el usuario acerca de una fotografía que mostraba la pobreza y mala calidad de la mesa buffet del Meliá Las Dunas de Cayo Santa María. “Nosotros somos una potencia mundial en el sector del turismo. Somos capaces de enviar un turista canadiense muerto para Rusia, y un ruso para Canadá. Eso no lo hace nadie, sufran odiadores”.

"Desastre. No hay comida" (la opinión de un turista)

Las malas críticas publicadas en el sitio de viajes TripAdvisor no paran de seguir apareciendo. A continuación, CiberCuba publica la más reciente entre las que califican de pésimo al Meliá Las Dunas de Cayo Santa María

Si quieren pasar hambre, es el hotel que más le puedo recomendar. No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Estoy hospedado pasando hambre. Me ofrecieron de almuerzo galletas de agua con salchicha.... en el buffet solo hay fideos y arroz. Lo único bueno que tiene es la playa paradisíaca. ¿Querés una reposera? Levántate a las 5 am y deja una toalla.

No tienen pollo, manteca, aceite, lechuga, carne, pescado, mermelada y con suerte encontraste pan para el desayuno. Las papas fritas son un horror y con suerte conseguis. Los empleados son lo único destacable, pero es lamentable que les hagan poner la cara a ellos y no saben que decirte.

Lo encare al dueño, un gallego más maleducado y soberbio, IMPRESENTABLE. Le hice una crítica constructiva: ¿Cómo puede ser que no haya comida? Y me dijo arréglate con el snack bar que hay hamburguesas. Jaja, fue ese el mismo lugar donde me ofrecieron las salchichas con galletas de agua.

Lleno de argentinos en la misma situación, todo el mundo quejándose de lo mismo... La verdad que estoy sin palabras, una de las peores experiencias que viví en mi vida, no lo recomiendo para NADAAAA.

Ahora estoy en el restaurante italiano y me dicen que no puedo repetir plato. Jajaja, ¡increíble el hambre que tengo en este hotel de cuarta!

Nerviosismo entre las autoridades cubanas de turismo

En medio de las crecientes opiniones negativas hacia el turismo en la isla, un sector envuelto en una racha de malas valoraciones al servicio, a las instalaciones y al abastecimiento alimenticio, el ministro del ramo en Cuba, Juan Carlos García Granda, celebró a finales de abril el arribo de un millón de visitantes.

“Hoy 26 de abril, a pocos días de comenzar nuestra Feria Internacional de Turismo FitCuba2024, Cuba recibe la cifra de un millón de visitantes internacionales”, dijo García Granda desde su perfil en X.

Semanas atrás, durante una Mesa Redonda dedicada al turismo, el ministro apuntaba que la meta de 2024 “es superar la barrera de los tres millones de turistas, elevar la conectividad aérea e incentivar la demanda y mejorar la atención a los clientes”, esta última con serias deficiencias en lo que va de año.

La apuesta sigue siendo significativa, más si se tiene en cuenta que era el mismo propósito del año anterior, y en esa etapa, Cuba solo alcanzó 2,4 millones el número de visitantes internacionales, dejando por debajo en más de un 30% las previsiones.

Comparado con destinos populares de la región, en 2023, República Dominicana recibió más de 6 millones de turistas internacionales, consolidándose como un líder en la industria en el Caribe. Mientras tanto, Cancún, en México, atrajo a más de 4 millones de visitantes solo en ese año.

El apremio del régimen cubano para aumentar las cifras de visitantes a la Isla se trasladó también el pasado martes al secretario general de Turismo en la ONU, Zurab Pololikashvili, quien calificó de "estúpidos" a aquellos activistas de la sociedad civil cubana y turistas desencantados que llaman a no viajar a Cuba.

“Si hoy o ayer, algún (perdóneme la palabra) estúpido dice que no hay que ir a Cuba, pues para eso estamos aquí: para decirle a todo el mundo que tienen que venir. Así es. Cuba es uno de los países más seguros que he visitado”, dijo Pololikashvili en los salones del Palacio de la Revolución.