Turistas denuncian escasez y largas colas en hotel cinco estrellas de Cayo Santa María

"Escasa comida y colas de hasta dos horas para alcanzar un pedazo de carne", así describen algunos turistas la situación del hotel Meliá Las Dunas de Cayo Santa María, al norte de la provincia cubana de Villa Clara.

Un cliente que visitó la instalación la semana pasada denunció en declaraciones a CiberCuba que la situación allí es "vergonzosa".

"Escasos de comida, largas colas para la carne, haces una cola de más de 2 horas y no alcanzas carne. No había azúcar para preparar los tragos, ni para la leche en el desayuno. En ocasiones no había refresco y a veces había uno concentrado muy malo", relató.

Dijo que para colmo "la cerveza a veces estaba caliente y te la servían con tres cubitos de hielo para enfriarse" mientras que "en las habitaciones solo te ponían un pomo de agua".

Si bien reconoció que el trato de los trabajadores es maravilloso, aseguró que la alianza de Meliá con el régimen cubano no funciona, porque "cuando los hoteles no son gestionados por la propia cadena nada funciona bien".

"Acaso creen que con esta situación can a atraer turistas, cuando la opinión de los que allí estaban en su mayoría era que nunca más regresarían a Cuba".

"Es un hotel 5 estrellas y los precios no son económicos para ir allí a comer pata de puerco como nos pasó en una ocasión", expresó.

En el sitio de viajes TripAdvisor el hotel tiene más de 12 mil opiniones, y casi 700 aseguran que es muy malo.

Un turista que posteó su comentario este miércoles dijo que los "suministros son muy básicos para tan emblemática instalación"; y contó que visitó el complejo esta semana "pero esta vez sin penas ni glorias".

Dijo que la "alimentación muy básica tirando a poca que fue compensada con el buen trato de todo el personal".

Una viajera que fue a Las Dunas en abril afirmó que hay "muy mala gestión pero excelente personal de servicio; pero se les escapa de las manos. El buffet es muy pobre en comida, la cancha de tenis está inservible ya que no pueden suministrar raquetas ni pelotas para usarla. Lo mismo para todos los juegos deportivos, todos los balones rotos y la única mesa de billar rasgada".



"En los snacks hay muy pocas opciones, y el sabor de toda la comida en general es pobre. No son 5 estrellas. Por lo menos la experiencia no es de la calidad esperada en un hotel así. En mi opinión este hotel se salva cambiando la gestión y manteniendo aquellos excelentes trabajadores que siempre sonríen y ayudan a los clientes. Sin embargo nosotros no volvemos. No queremos arriesgar nuestras vacaciones de nuevo", concluyó.

"Hotel obsoleto, falta de mantenimiento absoluta, limpieza deja mucho que desear y para rematar tuvimos una rata en la habitación", señaló otra.

En ese sitio especializado una cliente del hotel narró su experiencia y recomendó "¡No vayas a Cuba! Gasta tu dinero en otra parte".

Contó que había tenido una experiencia horrible. "Nadie debería pasar por lo que pasamos nosotros durante nuestra estancia. En primer lugar reservamos una habitación para dos adultos y dos niños de 11 y 14 años. Nos vendieron un sofá de dos plazas como lugar para dormir para un niño de 11 años. Querida gente de Meliá, ¿vieron a un niño de 11 años? ¿Cómo se supone que encajarán allí? El servicio de atención al cliente no fue útil y seguía diciéndonos que solo pusieron una cama doble debido a su política. Para nosotros no era aceptable. En segundo lugar, la comida. Dios mío. Entiendo la escasez, lo que no entiendo es cómo se pueden "cortar" productos frescos mientras se cocinan. No vimos marisco fresco, punto. Platos insípidos y sosos día tras día. Dejé de comer el día 4 porque no podía soportar el olor y la calidad. Me sentí humillada cuando intenté encontrar productos de higiene femenina cuando de repente los necesité. ¡No tenían nada en el resort! Me dijeron que alquilara un taxi o un coche y condujera 1 hora y 30 minutos hasta la ciudad más cercana. No podía creerlo", relató.

"Sinceramente, creo que el Grupo Meliá debería asumir la responsabilidad de gestionar este complejo. Y a juzgar por las opiniones de otros turistas, nuestra experiencia fue consistente con la experiencia de otras personas en Cayo María. Espero que mi reseña sea útil", afirmó.

Las quejas sobre los hoteles cubanos se ha vuelto frecuente, en especial en lo que se refiere a la comida y las instalaciones recreativas.