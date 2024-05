Piden ayuda para repatriar cuerpo de cubano asesinado a tiros tras accidente en Estados Unidos

Cubanos en Estados Unidos están recopilando fondos para repatriar el cuerpo de un compatriota que fue asesinado a tiros tras un accidente de tránsito en Houston, Texas.

Laura Garay abrió una cuenta en la plataforma digital GoFundMe con el objetivo de recaudar 15 mil dólares para regresar el cadáver del joven a su Santiago de Cuba natal.

"Estoy organizando esta cuenta de recaudación de fondos para ayudar a mi amiga Omara Rodríguez en estos momentos difíciles por la pérdida de su único hijo Yoandris", dijo Laura.

"El viernes 26 de abril en la madrugada, cuando Yoandris se dirigía a su lugar de trabajo, fue impactado por otro vehículo por la parte trasera. En ese momento Yoandris se acercó al otro auto para coordinar detalles del accidente y fue sorprendido con disparos a quemarropa", detalló.

Laura definió al joven asesinado como un excelente hijo, padre, esposo y amigo.

"El dolor ha sido mucho. Porque Yoandris, su papá y mamá han sido muy queridos por todos. Es momento de poder ayudar. Le prometí a su mamá que le enviaríamos a su hijito y así será", afirmó en Facebook.

Captura de Facebook / Laura Garay

El reportero de sucesos Niover Licea, que se identifica como "Nio reportando un crimen", precisó que la víctima se nombraba Yoandris Bisté Rodríguez, tenía 29 años y era único hijo.

El día de su muerte recibió tres disparos en el pecho casi en la puerta de su trabajo, en un incidente que aún está bajo investigación. Hasta que no esta no concluya las autoridades no entregarán el cadáver.

Hasta el momento se han recaudado 6,921 dólares.

Varios usuarios en redes lamentaron la trágica noticia.

"Esta noticia ha sido muy impactante para mi familia y amigos vecinos de Rey Pelayo, en Santiago de Cuba, un muchacho tan joven y lleno de vida. La vida es muy injusta, que Dios te aguarde en su reino y les de mucha fuerza a tus padres", dijo en Facebook Arturo Castro Atala.

Al parecer, Yoandris llegó a Estados Unidos cruzando fronteras.

"No tengo palabras para expresar el dolor de tu partida, desde donde estés te estoy eternamente agradecido. Lo único que siento es que cuando nos vimos en Nicaragua no pude darte un fuerte abrazo como te merecías. las personas que te conocimos siempre te vamos a recordar", recordó Yonlier Pérez.