Oniel Bebeshito celebra tercer concierto sold out de su gira por Europa: "Gracias Tenerife. Seguimos rompiendo"

Luego de su concierto en Tenerife, tercero de su primera gira por Europa, Oniel Bebeshito compartió con sus seguidores en redes algunos momentos de la presentación.

"Gracias Tenerife, seguimos rompiendo tercer concierto sold out", escribió en el post donde aseguró que iba a seguir defendiendo la bandera de Cuba, como había prometido a su mamá.

En las reacciones, no solo sus seguidores sino colegas del mundo de la música, celebraron la buena acogida que están teniendo sus presentaciones en el Viejo Continente, donde ya ha cantado en Málaga y Gran Canaria.

"La rompiste como siempre, mis respetos, bailé más de la mitad del concierto descalza pero valió la pena, éxitos siempre te lo mereces"; "Todo lo que se siembra es lo que se recoge y todos tus éxitos han sido tus grandes frutos junto a tu bella familia"; "Bro escuchar tus canciones, no era fans del reparto, pero lo tuyo es otra talla que te eriza la piel y te hace escucharlo sí porque sí, no hay de otra, es otro level tus canciones"; "Vi a una persona con su progreso logrado! Con un corazón inmenso, con un sentimiento único hacía tus fanáticos, la fuerza con la que vives cada canción junto a nosotros, lo valiente que eres al conocer cada parte del mundo con la gente que se atreve a escuchar tu música. Eres unos de mis cantantes favoritos y a uno de los mejores que me ha gustado ver. Te vuelvo a esperar en Tenerife", se lee entre los casi mil comentarios que se acumulaban en el post a tan solo 8 horas de compartido.

Dos días antes, tras haber inaugurado en Málaga su gira por Europa, Oniel había agradecido todo el apoyo recibido.

"Vamos a hacer historia", añadió junto a un vídeo donde se le ve cantando con la bandera cubana sobre los hombros.

La próxima parada del tour por Europa del Bebeshito será este 10 de mayo la VB Spaces de Alicante