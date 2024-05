¡La Amy Winehouse cubana! Camarera de La Habana sorprende con su parecido con la fallecida artista

Lisandra Rodríguez, la Amy Winehouse cubana Foto © Facebook / Lisandra Rodríguez, Daniel Ross Dieguez

Una joven cubana ha capturado la atención por su notable parecido con la icónica cantante británica Amy Winehouse, quien falleció en 2011. El nombre de esta cubana es Lisandra Rodríguez, que trabaja como camarera en el bar Escabeche en La Habana Vieja.

Su semejanza física impresiona a turistas y vecinos cubanos que visitan el local, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que no solo su apariencia es similar, sino también sus gestos, poses y singular estilismo. Imposible no acordarse de la fallecida cantante al ver a esta joven cubana. ¡Igualitas!

El cineasta cubano Daniel Ross Dieguez, impactado por el parecido de Lisandra con Winehouse, decidió incluirla en su segundo largometraje titulado "Bajo la corteza". Una muestra más de que esta joven se ha convertido en toda una celebridad, incluso se hace llamar en redes como Amy Winehouse cubana.

Cientos de usuarios también señalan su parecido en redes sociales donde la joven camarera se enorgullece de sus semejanzas y reconoce ser una gran admiradora de la intérprete de "Back to Black", quien falleció a los 27 años.

Gracias a la viralidad de las redes sociales podemos conocer la historia de esta joven cubana que está asombrando a todos por su gran parecido con la legendaria cantante británica Amy Winehouse. A pesar de su muerte, su legado y su música sigue muy viva y presente en los millones de fans que tiene a lo largo y ancho del planeta.

Cabe recordar que Amy Winehouse tenía un especial interés por Cuba y había planeado visitar la isla en 2010. Un viaje que nunca llegó a realizar.