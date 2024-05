Reportan apagón en el Hospital Oncológico de Santiago de Cuba

Pacientes y acompañantes del Hospital Oncológico de Santiago de Cuba reportaron el miércoles un apagón que comenzó por la tarde y duró varias horas.

Según reveló en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, a las 7:30 pm no había fluido eléctrico en la institución.

La explicación que les dieron es que la planta eléctrica o el grupo electrógeno no tenía el aceite que necesita y la predicción en que debían trabajar sin electricidad por unas cuantas horas.

"Las enfermeras y nosotros nos estamos alumbrando con la linterna del teléfono", denunció un afectado. "Llamamos al Partido y a todos lados y aún nos siguen quitando la corriente".

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Más de cien personas comentaron indignados en la publicación, preocupados por la situación de los enfermos de cáncer, muchos de los cuales dependen de aparatos electrónicos para sus tratamientos.

Otros refirieron que los apagones y los problemas con la planta no son nuevos en ese hospital.

"Desde que mi padre estuvo ingresado (y tiene un año y medio de fallecido ya) la planta tenía ya problemas, no se le podían dar las radiaciones cuando no había corriente porque consumía mucho y sobrecargaba el grupo electrógeno que ya estaba dañado y con problemas. No quiero ni imaginar cómo será ahora", relató Alma Mía.

"No es solamente el Hospital Oncológico, en esa misma situación está Infantil Sur, La Colonia. Para ir hay preguntar primero si el cuerpo de guardia tiene luz", denunció Anny Rambla.

"El Hospital Oncológico y el Materno Sur pertenecen al mismo circuito y están quitando la corriente todos los días, no me parece que las plantas aguanten. Pero bueno, si a mí me hicieron una prueba citológica con la linterna de un celular es posible que hagan partos y operaciones así también", expresó Deysi Román Barbier.

"Solo tengo una pregunta... ¿Y cómo se mantienen a los pacientes que tienen soporte vital? Porque quizás existen algunos casos que estén en riesgo. Se conoce y se saben los problemas con el fluido eléctrico, pero a estos sectores hospitalarios no les debería faltar la electricidad por peligro de vida de sus pacientes", recalcó Ernesto de La Paz Gonzáles.