Empresa Eléctrica en Holguín admite que deja municipios a oscuras para mantener vivos lugares estratégicos, incluido el PCC

El funcionario explicó por qué algunos circuitos de Holguín reciben electricidad con mayor frecuencia que el resto de la provincia

El director de la Unidad Empresarial de Base Despacho Territorial Holguín, Davielquis Cortina Cobas, admitió públicamente esta semana que la estrategia eléctrica provincial consiste en dejar municipios enteros sin electricidad para mantener energizados los circuitos que alimentan hospitales, comunicaciones, abasto de agua, la sede del Partido Comunista y el Gobierno provincial y la propia empresa eléctrica.

Cortina compareció en el programa En Primer Plano del telecentro Telecristal y explicó con detalle técnico que los circuitos 2 y 12 de la ciudad de Holguín concentran todos los objetivos vitales de la provincia, como los hospitales Clínico Quirúrgico, Pediátrico, Militar, el Vladimir I. Lenin, el Estado Mayor, el Partido Comunista, el Gobierno, los pozos de agua potable, Etecsa y los bancos del centro.

Según el funcionario, con apenas 10 a 15 megavatios distribuidos entre esos dos circuitos se garantiza ese núcleo crítico, liberando el resto de la capacidad disponible para rotar entre los demás circuitos de la provincia.

La explicación más reveladora llegó cuando intentó justificar por qué algunos circuitos de la ciudad de Holguín reciben electricidad con mayor frecuencia que el resto de la provincia. Al respecto, reconoció que mantener cerrado el circuito 2 durante el día es una decisión de rendimiento, no una emergencia accidental.

"A mí como empresa, como despacho, no nos da negocio; es más económico, rinde más tener cerrado el circuito 2 y esos 10 megavatios usarlos para cortar la afectación o para disminuir la afectación a los demás circuitos", reconoció.

El propio director puso cifras al costo humano de esa lógica. Los circuitos de Banes 4, Banes 5 y el municipio de Urbano Noris acumulaban 13 o 14 horas sin electricidad al momento de la entrevista, cuando podrían haber recibido servicio desde las tres de la tarde.

El contexto en que se produce esta confesión es devastador. Cuba enfrenta hoy un déficit proyectado de entre 1,840 y 1,915 megavatios para el pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,300 megavatios frente a una demanda de 3,200 MW.

El funcionario confirmó además que Cuba genera exclusivamente con crudo nacional y gas acompañante. "No estamos recibiendo ningún apoyo desde el punto de vista internacional, ninguna entrada de combustible al país".

La reacción ciudadana en los comentarios del video de la empresa en Facebook refleja un hartazgo que desborda la explicación técnica.

"Ven a Mayarí para que veas a un municipio completo sin conexión", escribió Hector Fuentes Rabaina.

Yanelis Guerrero, de Buenaventura, en el municipio de Calixto García, reportó "solo dos horas con corriente y hasta 40 horas sin corriente".

Naleynis Batancourt, del reparto Pueblo Nuevo de la cabecera provincial fue más directa: "Nunca he visto esa mejoría, aquí solo nos están dando tres horas al día, y de madrugada, hoy llevábamos más de treinta horas sin electricidad".

Varios vecinos cuestionaron también la veracidad de la explicación oficial. Daite García Almaguer señaló: "Por favor no digan tantas mentiras, los circuitos que más consumen en Holguín, el 2 y el 12, ahora son los menos consumidores, donde están todos los negocios particulares".

Otra residente, Tania Aguilera, advirtió que la situación podría volverse insostenible incluso para los hospitales. "Si no regulan la cantidad de áreas residenciales incluidas en los circuitos priorizados, llegará el momento en que no tengan ni para los hospitales", advirtió.

La crisis eléctrica ha detonado protestas en múltiples ciudades cubanas, y el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5 % más que en el mismo mes del año anterior.