Cubana viaja por sorpresa a la isla para que su madre conozca a su nieto

Una cubana residente en Miami regresó a la isla después de dos años. Un viaje sorpresa muy especial porque no volvió sola, sino con su hijo, al que su madre no conocía. Un rencuentro de lo más emotivo del que nos ha hecho partícipes gracias a TikTok, donde publicó el momento en el que llega hasta la casa de su madre con su bebé en brazos.

Esta abuela cubana no pudo contener las lágrimas de emoción tras abrazar a su hija y sostener a su nieto por primera vez en brazos, y después de ese recibimiento tuvo que sentarse para asimilar este momento que sin duda no olvidarán.

"El momento más esperado. Nada se compara con abrazar a tu madre", escribió Yennifer, que se identifica como @layernicastro en TikTok.

"Sorpresa a mi mamá después de dos años. Conoció a su nieto", agregó sobre el mismo vídeo, que ha emocionado a cientos de cubanos de todas partes del mundo que adoran ver estos momentos de reunión.

"Dios mío, que felicidad", "Me has hecho llorar, qué lindo reencuentro, pobrecita tu mamá", "Me estrujaste el corazón, qué lindo momento" o "Que rico ese abrazo mi vida", son algunos de los comentarios que se leen al lado de este reencuentro.