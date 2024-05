Aparatoso despliegue policial para arrestar a hombre atrincherado en auto que iba a ser remolcado en Miami

Un aparatoso despliegue policial para detener a un hombre que se atrincheró dentro de su vehículo en el momento en que iba a ser remolcado, ha generado amplio debate en redes sociales, principalmente por la cantidad de agentes que intervinieron en el proceso.

Las imágenes muestran al menos a media docena de policías, algunos de ellos incluso con armas largas, apuntando hacia el auto.

De repente, tras golpear el vehículo y obligar al sujeto a salir, se ve aparecer a un hombre en actitud que no pareció violenta ni dejó entrever que se tratara de un loco armado hasta los dientes.

No está la clara la causa de que el auto fuera a ser remolcado ni tampoco si la naturaleza de la denuncia comportaba un peligro tan serio como para semejante despliegue de agentes.

"El coche no vale la pena hermano, ¡solo déjalo ir!", se puede leer en el popular grupo de Instagram Only in Dade, donde el video fue compartido.

En el apartado comentarios decenas de internautas se enzarzaron en un encendido debate: de un lado los que creen que esto es evidencia de un uso exceso de fuerza y de otro los que opinan que no hay suficientes datos para evaluar el peligro potencial que representaba el atrincherado.

No faltaron burlas por el estado físico de los policías y tampoco quienes cuestionaron al agente que se colocó con un rifle frente al vehículo.

"¿Son realmente necesarias las armas? Esta situación no requiere medidas extremas. Esos policías no deberían ser policías"; ¿Me estás diciendo que se necesitan más de diez oficiales para sacar un idiota de su coche?"; "He visto un solo policía romper una ventanilla de alguien tratando de huir y sacarla del auto con más arte que todos estos"; fueron algunos comentarios.

"Para los que dicen que este uso de la fuerza fue innecesario, piensen que tal vez el delincuente (sí, es un criminal, no una víctima) puede estar armado o no con una pistola, y estando en esa posición puede impulsarlo a utilizarla contra los oficiales de policía por lo que tienen que proteger sus vidas. Ser demasiado amigable podría costarles la vida, nunca se sabe lo que una persona desesperada y acorralada podría hacer", opinó un internauta que no consideró desmesurada la escena.

"En serio, solo remolca el coche y llévate al tipo dentro. ¿Cuál es el gran problema? ... Todavía no va a recuperar su coche, solo cierra los neumáticos. Excesivo. Si insistes en ir con tu auto que así sea", sentenció una mujer partidaria de que el remolcador transportara al auto sin importarle que dentro estuviera el conductor.

¿Tú qué opinas?