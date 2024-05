Empresa Eléctrica anuncia apagones en La Habana de 10 de la mañana a 2 de la tarde

La Empresa Eléctrica de La Habana anunció apagones para este viernes desde las 10:00 am hasta las 2:00 pm.

"Teniendo en cuenta el déficit de generación informado para el día 10 de mayo en el Sistema Eléctrico Nacional, será necesario afectar el servicio eléctrico a los clientes de la capital asociados al Bloque No.3", dijo la entidad en su perfil de Facebook.

La empresa compartió varios mapas en los que se pueden observar las diferentes zonas a las que se les retirará el servicio. Todos los municipios, a excepción de Marianao, fueron afectados.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Varios usuarios comentaron en el post que se debería publicar el parte semanal de apagones para que las personas se pueden organizar mejor.

"¿Ustedes creen que es lógico publicar esto justo media hora antes de quitarla? ¿En qué tiempo las personas se planifican para cocinar, lavar o batir alimentos de bebés y personas enfermas encamadas? ¿De verdad cuesta tanto trabajo tener un mínimo de respeto, humanidad y empatía con este pueblo que ya tiene bastante?", cuestionó una madre de familia.

Otros internautas señalaron que lo realmente necesario es que se resuelva definitivamente el problema de la electricidad.

"Por Dios, y aún no llegan junio, julio y agosto, estas calores no hay quien las aguante. Hagan algo, pero dejen de quitar la electricidad yaaaaaa. Llevamos desde el 2022 en esto de los apagones y no resuelven nada, tantas vías libres para qué, si no se mejora, al contrario, lo que hacemos es empeorar", aseguró una joven.

"Lo que hace falta es que se resuelva todo y no tanta información, con información no resolvemos el tema de la luz, es muela y muela, no se va a resolver nada nunca porque los problemas son viejos", criticó un hombre.

Pese a las innegables molestias que ocasionan cuatro horas diarias sin luz durante el día, en otras provincias la situación es mucho peor, con apagones de más de 12 horas y también por la noche.

"Dios mío, aquí en Oriente que dan solo tres horas de electricidad y no sé cuántas sin ella, que ya no son apagones sino alumbrones...", denunció una residente en Guisa, en Granma.

Estos apagones en la capital por déficit de generación se suman a otros programados por acciones de mantenimiento, sin contar que fuera del horario ocurran disparos del circuito o alguna avería que conlleve más áreas afectadas.

La empresa informó que este viernes los municipios Boyeros, Habana del Este, Guanabacoa y San Miguel del Padrón tendrían afectaciones desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, por este motivo.

La crisis energética ha llegado a un punto crítico cuando el gobierno se decide a programar apagones en La Habana. El régimen trata siempre de salvaguardar a la capital y solo retira la electricidad allí como último recurso, en detrimento de las demás provincias.

En 2022, el exgobernador de La Habana anunció apagones de cuatro horas en "solidaridad" con el resto del país, donde los cortes de energía duraban 12 horas todos los días.